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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Скоростной электропоезд дойдет до Шахрисабза

Ж/д линия «Карши-Китаб» будет электрифицирована, проект рассчитан до конца 2018 года.

Сегодня, 09:34   Экономика  

Железнодорожная линия «Карши-Китаб» (станция возле Шахрисабза) будет электрифицирована с организацией скоростного движения пассажирских поездов. Стоимость проекта, рассчитанного на 2017−2018 годы, составит в эквиваленте 58,87 млн долларов США. Об этом говорится в постановлении Президента Узбекистана от 10 июля.

Источниками финансирования проекта определены собственные средства АО «Узбекистон темир йуллари» в эквиваленте 18,58 млн долларов и АО «Узбекэнерго» в эквиваленте 7,31 млн долларов, средства централизованных инвестиций в размере 50 млрд сумов (эквивалент 14,06 млн долларов) из государственного бюджета на 2018 год, а также кредит Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 18,92 млн долларов.

Участникам проекта до 1 января 2019 года предоставлены таможенные и налоговые льготы.

Компенсации за убытки фермерских хозяйств и отселение граждан в связи с отводом земельных участков под возведение объектов, связанных с проектом, будут покрыты за счет средств местного бюджета и других источников.

В 2012—2015 годах был реализован проект электрификации железной дороги от Самарканда до Карши и запущен высокоскоростной поезд Afrosiyob «Ташкент-Самарканд-Карши».

Текст: «Газета.uz»      1 913
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