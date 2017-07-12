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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Регистрацию доверенности на авто в ГСБДД отменят

Требование о постановке на учет доверенностей на автотранспортные средства в ГСБДД отменяется с 1 января.

Сегодня, 19:31   Общество  

С 1 января 2018 года в Узбекистане отменяется требование о постановке гражданами на учет доверенностей на право пользования и (или) распоряжения, договоров аренды, безвозмездного пользования, залога, лизинга автотранспортных средств в подразделениях безопасности дорожного движения.

Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева от 11 июля о совершенствовании системы обеспечения безопасности дорожного движения в стране.

Подразделения безопасности дорожного движения органов внутренних дел будут получать электронную форму доверенности от нотариусов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года, когда в Узбекистане перестанут действовать водительские удостоверения старого образца, отменяется требование об обязательном оформлении на специальных бланках в бумажной форме доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автомототранспортным средством.

Текст: «Газета.uz»      3 513
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