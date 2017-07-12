Международный экономический форум впервые проведут в Узбекистане

Торгово-промышленная палата (ТПП) ведет подготовку к проведению первого международного экономического форума в Узбекистане. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в среду сообщил председатель ТПП Адхам Икрамов.

По его словам, организация форума предусмотрена постановлением Президента, который может принять участие в итоговом заседании мероприятия. В постановлении отмечается, что такой форум будет проходить ежегодно.

«Мы должны подготовиться таким образом, чтобы провести форум на уровне Давосского и Петербургского международных экономических форумов», — отметил Адхам Икрамов.

«ТПП — не элитный клуб»

Говоря о поддержке предпринимателей с учетом новых задач, поставленных перед ТПП, руководитель палаты отметил, что центры поддержки предпринимателей по всей республике будут оказывать равную поддержку предпринимателям вне зависимости от их членства в ТПП.

«ТПП — это не элитный клуб для участников. Центры поддержки предпринимателей, что находятся в 194 районах, не будут спрашивать, являетесь вы членом ТПП или нет. Они будут оказывать помощь и предоставлять информацию одинаково для всех», — подчеркнул Адхам Икрамов.

Руководитель Узбекско-Китайского Торгового дома, председатель Ассоциации международного бизнеса и технологий (AMBiT) Хикмат Абдурахманов поделился своим мнением о том, как должна работать Торгово-промышленная палата.

«Основная задача Торгово-промышленной палаты — это лоббирование, т. е. защита прав предпринимателей. Это значит быть их представителем во всех трех звеньях власти. Второе — это выполнять функцию „моста“ между частным сектором и внешним миром. Третье — это функция модератора между представителями частного бизнеса», — отметил он.

По мнению предпринимателя, ТПП не сможет решить все проблемы бизнеса в Узбекистане, но ей и не надо этого делать. «Не все предприниматели должны быть членами ТПП. Она должна объединять представителей частного бизнеса в одном месте».

Хикмат Абдурахманов считает, что при разработке программы экономического развития Узбекистана акцент нужно делать не на защите предпринимателей, а на укреплении их связей с внешним миром.

«Есть принципиальная разница. Для защиты предпринимателя мы повышаем таможенные пошлины, не впускаем зарубежных игроков или создаем не всегда равные условия. Нельзя отставать от мировых тенденций. За рубежом стоимость кредитов очень низкая, иностранные инвесторы готовы войти на рынок с кредитами под 3−4% годовых. Но мы должны создать для них соответствующий климат, равные условия с местными игроками», — убежден предприниматель.

На мировой рынок благодаря э-коммерции

Адхам Икрамов рассказал об усилиях Торгово-промышленной палаты по развитию электронной коммерции, в частности, для ремесленников. О важности развития э-коммерции недавно во время поездки по Ферганской области говорил Президент Шавкат Мирзиёев.

«В Риштанском районе (Ферганская область, больше всего известен своей керамикой — ред.) большое количество семей занимается ремесленничеством на очень высоком уровне, но возможность их выхода на внешние рынки ограничена, — привел пример председатель ТПП. — Президент дал ясно понять, что валюта должна находиться не только в Центробанке, но и на банковской карте предпринимателя».

В настоящее время ежемесячный экспортный потенциал Риштанского района оценивается в 150 тысяч долларов. Благодаря мировым площадкам электронной коммерции его можно увеличить в разы, считает глава ТПП. И таких центров ремесленничества в Узбекистане много.

По мнению Адхама Икрамова, Узбекистан может действовать по примеру Китая, где маленькая деревня может зарабатывать через электронную коммерцию миллионы долларов.

Развитие электронной коммерции в последние годы сдерживали различные ограничения, которые уже в ближайшее время должны уйти в прошлое за счет либерализации экономики.