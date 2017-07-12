В Ташкенте пропал 7-летний мальчик

Рано утром 7 июля в Ташкенте в районе комплекса «Братские могилы» пропал 7-летний Муроджон. Поисками мальчика занимается Яккасарайское РУВД. Родители обратились к людям, которые могли видеть ребенка, с просьбой поделиться информацией.

У Муроджона аутизм. Дядя мальчика Фазлиддин Юсупов сообщил «Газете.uz», что раньше он выходил на улицу только с родителями. Такое случилось впервые.

Возможно, Муроджон спустился из окна на первом этаже по занавеске. Точное время его ухода неизвестно, в 5 часов утра его уже не было.

Фархад Артыкбаев, отец сына с аутизмом, сообщивший в Facebook о поисках мальчика, рассказал: «Особенность наших детей в том, что они не просят о помощи, как все дети. Они не плачут и не идут на диалог. Их любой может взять за руку и увести».