SAP поможет в развитии цифровой экономики в Узбекистане

Мининфоком и «SAP СНГ» договорились о сотрудничестве в развитии цифровой экономики в Узбекистане. SAP откроет постоянное представительство в стране.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и компания «SAP СНГ» 10 июля подписали меморандум о взаимопонимании в целях сотрудничества в области развития цифровой экономики в республике. Об этом сообщила пресс-служба Мининфокома.

Стороны, в частности, договорились взаимодействовать в таких направлениях, как подготовка кадров в сфере ИКТ посредством Университетского Альянса SAP для реализации высокотехнологичных проектов и продвижения экспорта ИТ-услуг, передача международного опыта SAP и трансфер технологий, внедрение современных биллинговых систем на базе решений SAP для коммунальных услуг, цифровизация секторов экономики и другие.

Запланировано открытие постоянного представительства SAP в Узбекистане. Меморандум также предусматривает содействие в наращивании экспертизы отечественных компаний для дальнейшего участия в проектах по внедрению и поддержке решений SAP внутри Узбекистана. Кроме того, намечен экспорт данных услуг в другие страны.

SAP, основанная в 1972 году, — один из мировых лидеров в области разработки программного обеспечения. По рыночной капитализации является третьим по величине независимым производителем ПО в мире. Годовой доход компании по итогам 2016 года составил более 22 млрд евро.