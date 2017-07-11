Уровень воды в Амударье у поста «Термез» может повыситься

Фото: «Газета.uz»
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В реке Амударья у поста «Термез» 12−16 июля возможен подъем уровня воды до отметок 400−420 см, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.
Это связано с увеличенными сбросами воды из Нурекского водохранилища (Таджикистан) и добегания талых вод с верховьев. Возможен размыв берегов и подтопление близлежащей территории.
В связи с повышенным температурным фоном в этот же период по предгорным и горным районам Узбекистана возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.
(с 20:00 11 июля до 20:00 12 июля)
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с. Температура ночью — +21…+23 градуса, днем — +33…+35.
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +18…+23, днем — +30…+35 градусов.
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +23…+28 градусов, днем — +3…+37.
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +20…+25, днем — +33…+38 градусов.
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +22…+27 градусов, днем — +34…+39.
Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +22…+27, днем — +32…37 градусов.
Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +11…+16 градусов, днем — +20…+25.
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