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Фото: «Газета.uz»

Архивное фото.

Уровень воды в Амударье у поста «Термез» может повыситься

Подъем уровня воды в Амударье у поста «Термез» может вызвать размыв берегов и подтопление территории.

Сегодня, 13:23   Общество  

В реке Амударья у поста «Термез» 12−16 июля возможен подъем уровня воды до отметок 400−420 см, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

Это связано с увеличенными сбросами воды из Нурекского водохранилища (Таджикистан) и добегания талых вод с верховьев. Возможен размыв берегов и подтопление близлежащей территории.

В связи с повышенным температурным фоном в этот же период по предгорным и горным районам Узбекистана возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Прогноз погоды на 12 июля

(с 20:00 11 июля до 20:00 12 июля)

Ташкент

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с. Температура ночью — +21…+23 градуса, днем — +33…+35.

Каракалпакстан и Хорезмская область

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +18…+23, днем — +30…+35 градусов.

Бухарская и Навоийская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +23…+28 градусов, днем — +3…+37.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +20…+25, днем — +33…+38 градусов.

Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +22…+27 градусов, днем — +34…+39.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +22…+27, днем — +32…37 градусов.

Горные районы страны

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура ночью — +11…+16 градусов, днем — +20…+25.

Текст: «Газета.uz»      262
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