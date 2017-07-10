Создается турзона Samarkand city

На территории Самарканда совместно с иностранными инвесторами будет создана туристская зона Samarkand city.

На территории Самарканда до 2020 года совместно с иностранными инвесторами будет создана туристская зона Samarkand city. Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 30 июня, которым утверждена трехлетняя программа ускоренного развития туристского потенциала Самарканда и Самаркандской области.

На территории Samarkand city будут построены современные гостиницы, коттеджи, развлекательные и торговые заведения, в том числе амфитеатр, боулинг-клубы, караоке-бары, кафе, рестораны, магазины сувениров и другой продукции.

Программой предусмотрено совершенствование системы общественного питания и создание условий для вечернего досуга туристов, в том числе за счет строительства современных ресторанов, организации световых и музыкальных шоу, проведения театрализованных концертных представлений узбекской национальной музыки, демонстрации национальных обычаев и традиций на территории объектов культурного наследия.

Намечено улучшение транспортного обслуживания, развитие авиа- и железнодорожной инфраструктуры путем увеличения количества авиарейсов и рейсов высокоскоростного поезда Afrosiyob, создания специализированной организации по обслуживанию туристов в зоне исторической части Самарканда, строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к объектам туристского показа.

Благоустройство территории Самарканда предусматривает утверждение обновленного плана детальной планировки города, проведение необходимых благоустроительных работ, рациональное размещение вдоль улиц специализированных магазинов сувениров и подарков, с установкой на объектах туристской инфраструктуры банкоматов и терминалов, а также организацией Wi-Fi-зон в местах массового скопления туристов.

Запланировано проведение широкой рекламной кампании и продвижение бренда Самарканда, в том числе путем проведения ежегодных тематических фестивалей «Самарканд нонлари», «Самарканд хунармандлари», «Миллий таомлар», «Шарк ширинликлари», подготовки туристской карты экскурсий.

На территории гребного канала в Самаркандском районе будет построена спортивно-оздоровительная и туристско-рекреационная зона, состоящая из спортзала, спортивных площадок, открытого и крытого бассейнов, позволяющих проводить круглогодично учебно-тренировочные сборы, а также гостиничных комплексов семейного типа, коттеджного поселка и других объектов рекреационной инфраструктуры, включая водные аттракционы, для семейного отдыха жителей Самарканда и области, а также туристов.

Будут сформированы новые туристские маршруты и внедрены новые виды туризма, в том числе путем создания научно-рекреационного участка для обзорного наблюдения туристами за территорией Зарафшанского государственного заповедника и содержащихся там популяциями Бухарского оленя (хангул), организации туркомплексов и экотуристских зон в регионе.

Особое внимание в программе уделено продвижению паломнического туризма и увеличению потока туристов-паломников. Запланировано благоустройство территории и реставрация комплекса «Имам аль-Бухари» в Пайарыкском районе, объектов паломничества «Хазрати Давуд» в Нурабадском районе, «Гавсул Аъзам» в Ургутском районе и других.

Ожидается, что реализация программы, расчетная стоимость которой составляет 39,34 млрд сумов, позволит увеличить к 2022 году количество иностранных туристов в два раза.