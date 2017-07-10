Discover Rally Tour отправляется в путешествие к Аралу

Со 2 по 9 августа состоится наиболее масштабное ралли в Узбекистане «Ташкент — Арал» протяженностью более 4000 км.

2 августа в Ташкенте стартует очередной масштабный ралли-квест Discover Rally Tour «Ташкент — Арал» протяженностью более 4000 км через весь Узбекистан.

Для участников второго заезда это будет не просто ралли, а своеобразный вызов — доехать до воды легендарного Аральского моря через Самарканд, Бухару, Хиву, Муйнак, Аяз-Калу, Учкудук, Зарафшан и другие интереснейшие места.

Помимо увлекательного маршрута, путешественников ждет масса других впечатлений и сюрпризов. Организаторы рассказывают про некоторые из них.

Квест по всему маршруту

Все участники автоматически становятся игроками увлекательного квеста, задания для которого детально проработаны организаторами заезда. Победители квеста получат ценные призы.

Гастрономический тур

Участники ралли смогут попробовать известные на весь мир национальные блюда, которые готовят только в определенных регионах Узбекистана. Также их ждет приятный сюрприз от Бахриддина Чустий.

Open air party

Пожалуй, еще никто в Узбекистане не проводил столь масштабное мероприятие в столь необычном месте. Итак, участников ралли ждет беспрецедентная вечеринка с культовым диджеем столицы, взрывными битами и запредельными эмоциями в непредсказуемом месте. Информация о локации будет раскрыта чуть позже.

Экскурсии

Небанальные экскурсии по историческим памятникам и интереснейшим местам Узбекистана. Эта деталь сделает поездку не только экстремальной и веселой, но и познавательной.

Посещение страусиной фермы

Здесь можно будет воочию увидеть этих экзотичных и грациозных нелетающих птиц, узнать о них много нового, приобрести сувениры, полакомиться омлетом из страусиных яиц.

Приятные подарки от партнеров

Каждый участник заезда станет обладателем многочисленных приятных подарков от щедрых партнеров заезда.

Экипаж по всему маршруту будет сопровождать машина технической поддержки, тур будет освещаться в топовых СМИ, путешественники будут останавливаться на ночевки в лучших гостиницах посещаемых регионов, каждый участник будет обеспечен медицинской страховкой, а также всех ждет отличный нетворкинг.

Стоимость участия в ралли — 1,85 млн сумов.

Получить более подробную информацию о ралли-квесте Discover Rally Tour и записаться на участие можно по телефону: (+99890) 988−22−58.

Telegram: @discoverrallytour

Сайт: rally.uz

Facebook: fb.com/DiscoverRallyTour

«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор ралли Discover Rally Tour.

