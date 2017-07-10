Шавкат Мирзиёев поздравил избранного Президента Монголии

Бывший Президент Цахиагийн Элбэгдорж (слева) передает государственную печать Халтмаагийну Баттулге.
Фото: president.mn
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост Президента Монголии. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.
«Ваша убедительная победа на выборах подтвердила высокое доверие и уважение народа Монголии к Вам как видному и авторитетному политическому деятелю, имеющему богатый практический опыт и преданно служащему своему народу и интересам страны», — говорится в послании главы государства.
В нем подчеркивается, что в Узбекистане рассматривают Монголию как страну с многовековой историей и самобытной культурой, обладающую значительным природным, экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом.
За 25 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Монголией установлен конструктивный политический диалог, взаимодействие в рамках международных организаций, прежде всего в ШОС, налажены экономические и культурно-гуманитарные связи.
«Узбекистан и Монголия располагают широкими возможностями для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес», — отмечается в послании.
Президент Узбекистана подчеркнул, что «совместными усилиями мы откроем качественно новую страницу в наших двусторонних отношениях во благо наших стран и народов».
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