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Бывший Президент Цахиагийн Элбэгдорж (слева) передает государственную печать Халтмаагийну Баттулге.

Фото: president.mn

Шавкат Мирзиёев поздравил избранного Президента Монголии

Шавкат Мирзиёев поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост Президента Монголии.

Сегодня, 14:38   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Халтмаагийна Баттулгу с избранием на пост Президента Монголии. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

«Ваша убедительная победа на выборах подтвердила высокое доверие и уважение народа Монголии к Вам как видному и авторитетному политическому деятелю, имеющему богатый практический опыт и преданно служащему своему народу и интересам страны», — говорится в послании главы государства.

В нем подчеркивается, что в Узбекистане рассматривают Монголию как страну с многовековой историей и самобытной культурой, обладающую значительным природным, экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом.

За 25 лет дипломатических отношений между Узбекистаном и Монголией установлен конструктивный политический диалог, взаимодействие в рамках международных организаций, прежде всего в ШОС, налажены экономические и культурно-гуманитарные связи.

«Узбекистан и Монголия располагают широкими возможностями для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес», — отмечается в послании.

Президент Узбекистана подчеркнул, что «совместными усилиями мы откроем качественно новую страницу в наших двусторонних отношениях во благо наших стран и народов».

Текст: «Газета.uz»      814
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