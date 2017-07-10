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Абдулазиз Камилов.

Фото: ИА «Жахон»

Возможная отмена «выездных виз» обсуждалась на совещании в МИДе

На межведомственном совещании в МИДе рассмотрены пути решения проблем с получением «выездных виз», вплоть до их отмены.

Сегодня, 00:26   Политика  

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов по поручению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 8 июля провел межведомственное совещание, на котором были обсуждены пути решения вопросов, поступивших в ходе прямого диалога главы МИДа с согражданами, в том числе предложения по внесению изменений в законодательство.

Как сообщила пресс-служба министерства, в совещании приняли участие представители Аппарата Президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного таможенного комитета, Агентства по вопросам внешней миграции и других госструктур.

Относительно обращений по проблеме лицензирования трудовой деятельности за рубежом и вытекающих из этого возможностей предоставления консульских услуг было высказано предложение об упрощении действующей процедуры и сведения ее к онлайн регистрации.

По поводу многочисленных проблем с получением «выездных виз» гражданами Узбекистана (9,5% обратившихся на прямой диалог) прозвучали различные варианты, вплоть до их полной отмены.

По данным МИДа, в ходе прямого диалога, проведенного впервые и длившегося в течение почти трех часов, глава внешнеполитического ведомства ответил на 39 вопросов, касающихся разных аспектов жизни граждан Узбекистана и актуальные темы международной политики.

Министерство заверяет, что авторы всех обращений получат квалифицированные ответы. При этом отмечается, что для решения отдельных проблем требуется внесение изменений в нормативно-правовые акты.

Текст: «Газета.uz»      2 729
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