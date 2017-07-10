Imzo Premium продемонстрировала прочность и надежность новых окон

3 июля компания Imzo Premium провела презентацию новой серии пластиковых и алюминиевых окон повышенной прочности в Cinzzano Terrazza.



Были приглашены клиенты компании, архитекторы и дизайнеры. В числе особых гостей были представители компаний-партнеров — Севилья Садыкова и Халил Халид из турецкой Çuhadaroğlu и Мурад Калкан из греческой Alumil.

В формате шоу гостям продемонстрировали надежность конструкций по четырем параметрам:

защита 1 — базовая защита от применения физической силы;

защита 2 — защита от применения инструментов;

защита 3 — максимальная степень защиты от взлома;

защита 4 — специальная защита петель.

Продукция изготовлена с использованием материалов и фурнитуры от мировых производителей Aluplast (Германия), Alumil (Греция) и Çuhadaroğlu (Турция).

Стойко выдержал ветровую нагрузку профиль Aluplast IDEAL-8000, за которым была установлена дым-машина. Дым вырвался наружу только после того, как были открыты створки.

Профиль и фурнитура Çuhadaroğlu так же выдержали суровое испытание. Даже мощный мотоцикл не смог нарушить их работоспособность.

Ничуть не испортив внешний вид рамы из профиля Çuhadaroğlu на эстакаде, по ней проехал автомобиль.

Организаторы даже представили ситуацию проникновения воров и грабителей — с противовзломной фурнитурой немецкой компании Roto и стеклом триплекс у них не было никаких шансов. Стекло выдержало многочисленные удары битой, не поддалась инструментам грабителя и фурнитура.

Термоалюминиевая конструкция из профиля Alumil успешно прошла проверку на гидроизоляцию и выдержала большой напор воды, который подавался под давлением в 8 атмосфер.

Обсудить свои впечатления гости смогли за ужином. Приятную атмосферу создавала музыка группы Matin Band. Сюрпризом для гостей стало выступление Народного артиста Узбекистана Мансура Ташматова.

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