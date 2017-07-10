Надия Дусанова стала чемпионкой Азии по прыжкам в высоту

Фото: odisha2017.games
Прыгунья в высоту Надия Дусанова стала обладательницей золотой медали чемпионата Азии по легкой атлетике, прошедшего в индийском Бхубанешваре 6−9 июля.
Представительница национальной сборной показала результат 1,84 м. Следом с одинаковым показателем 1,80 м — четыре спортсменки из Гонконга, Китая (2) и Таиланда.
Надия Дусанова одержала победу в своей дисциплине и получила право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне 5−13 августа.
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