Надия Дусанова стала чемпионкой Азии по прыжкам в высоту

Представительница Узбекистана Надия Дусанова завоевала «золото» первенства Азии по легкой атлетике в Индии.

Прыгунья в высоту Надия Дусанова стала обладательницей золотой медали чемпионата Азии по легкой атлетике, прошедшего в индийском Бхубанешваре 6−9 июля.

Представительница национальной сборной показала результат 1,84 м. Следом с одинаковым показателем 1,80 м — четыре спортсменки из Гонконга, Китая (2) и Таиланда.

Надия Дусанова одержала победу в своей дисциплине и получила право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне 5−13 августа.