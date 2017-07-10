РУ O`Z ЎЗ
10 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: odisha2017.games

Надия Дусанова стала чемпионкой Азии по прыжкам в высоту

Представительница Узбекистана Надия Дусанова завоевала «золото» первенства Азии по легкой атлетике в Индии.

Сегодня, 18:25   Спорт  

Прыгунья в высоту Надия Дусанова стала обладательницей золотой медали чемпионата Азии по легкой атлетике, прошедшего в индийском Бхубанешваре 6−9 июля.

Представительница национальной сборной показала результат 1,84 м. Следом с одинаковым показателем 1,80 м — четыре спортсменки из Гонконга, Китая (2) и Таиланда.

Надия Дусанова одержала победу в своей дисциплине и получила право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне 5−13 августа.

Текст: «Газета.uz»      241
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:00

Imzo Premium продемонстрировала прочность и надежность новых окон

Сегодня, 17:11

Бокс: Кудратилло Абдукахоров защитил пояс чемпиона мира WBC Silver (+видео)

Сегодня, 16:44

Турецкие врачи бесплатно прооперировали 80 человек

Сегодня, 16:19

Установлен памятник Михаилу Массону и Галине Пугаченковой

Сегодня, 14:38

Шавкат Мирзиёев поздравил избранного Президента Монголии

Сегодня, 13:35

Два человека погибли в ДТП в столице 8 июля

Сегодня, 13:27

Официальный курс доллара преодолел отметку в 4000 сумов

Сегодня, 13:01

Глава МИД Туркменистана посетит Узбекистан

Популярное

Официальный курс доллара преодолел отметку в 4000 сумов

Президент предложил создать ассоциацию по выращиванию каперсов

Discover Rally Tour отправляется в путешествие к Аралу

В Намангане сменился хоким