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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

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Турецкие врачи бесплатно прооперировали 80 человек

В ходе узбекско-турецкой Недели здоровья 184 человека получили медконсультации, 80 из них бесплатно прооперированы.

Сегодня, 16:44   Общество  

С 2 по 7 июля прошла Неделя здоровья, организованная Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА) и министерствами здравоохранения Узбекистана и Турции.

Как сообщила пресс-служба посольства Турции, в ходе благотворительной акции проведены мастер-классы и обмен опытом 19 врачей из Турции и 222 медицинских специалистов Узбекистана по анестезиологии, детской кардиоваскулярной хирургии, урологии, гинекологии, ортопедии, общей и детской хирургии.

В течение пяти дней врачи проконсультировали 184 больных. Из них 80 были бесплатно прооперированы в клиниках Ташкентского педиатрического медицинского института, Республиканского специализированного научно-практического центре акушерства и гинекологии, в Перинатальном центре Чирчика, родильных комплексах Янгиюля и Алмалыка, а также онкологическом диспансере Ургенча и в Ургенческом филиале республиканского специализированного центра урологии. Некоторые операции транслировались в режиме видеоконференции для распространения методик.

В рамках акции также состоялись встреча представителей министерства здравоохранения Турции с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым и посещение Центра трансплантации стволовых клеток костного мозга при НИИ гематологии и переливания крови.

Текст: «Газета.uz»      2 365
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