Два человека погибли в ДТП в столице 8 июля

В восьми ДТП, зарегистрированных в Ташкенте 8 июля, восемь человек получили ранения и двое погибли.

8 июля в Ташкенте было зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествия, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения и два человека погибли. Об этом сообщило ГУВД столицы.

В этот день инспекторами ДПС было выявлено 2081 правонарушение, в том числе 695 грубых нарушений. 23 человека были задержаны за вождение в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 939 правонарушений, из них 378 были связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора и 561 — с превышением скорости.