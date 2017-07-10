Два человека погибли в ДТП в столице 8 июля

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
8 июля в Ташкенте было зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествия, в результате которых восемь человек получили телесные повреждения и два человека погибли. Об этом сообщило ГУВД столицы.
В этот день инспекторами ДПС было выявлено 2081 правонарушение, в том числе 695 грубых нарушений. 23 человека были задержаны за вождение в состоянии опьянения.
Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка было зафиксировано 939 правонарушений, из них 378 были связаны с проездом на запрещающий сигнал светофора и 561 — с превышением скорости.
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