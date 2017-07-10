Бокс: Кудратилло Абдукахоров защитил пояс чемпиона мира WBC Silver (+видео)

Боксер-профессионал Кудратилло Абдукахоров занял 15-е место среди лучших бойцов в полусреднем весе. В рейтинг также входят Кит Турман, Мэнни Пакьяо, Дэнни Гарсия и другие.

Профессиональный боксер из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров (12−0−0, 8 КО) защитил «серебряный» титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета WBC. Уроженец Кургантепы выступил на арене ДИВС 9 июля в российском Екатеринбурге.

Соперником 23-летней восходящей звезды полусреднего веса стал россиянин Дмитрий Михайленко (22−2−0, 10 КО). Поединок получился зрелищным и богатым на события. Первые три раунда бойцы действовали практически на равных, однако после этого в движениях Михайленко чувствовалась усталость, он чаще промахивался, в то время как Абдукахоров активизировался и наносил более точные удары.

В конце пятого раунда соперники столкнулись головами, и россиянин получил рассечение в области лба над глазом. Абдукахоров был оштрафован на одно очко, но несмотря на это узбекистанец в итоге победил единогласным решением судей — 117/110, 116/111 и 116/114.

Сейчас Кудратилло Абдукахоров входит в топ-10 рейтингов мировых организаций — WBC (7), WBA (8) и IBF (10). Согласно рейтингу BoxRec — авторитетного британского ресурса по проведению и обновлению записей профессиональных боксеров — узбекистанец занимает 15-е место в мире среди лучших бойцов в полусреднем весе. В этот список также входят Джефф Хорн (1), Кит Турман (2), Мэнни Пакьяо (3), Дэнни Гарсия (4) и другие.

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