В Намангане сменился хоким

Шавкатжон Абдуразаков.
Фото: namangan.uz
Шавкатжон Абдуразаков назначен новым хокимом Намангана, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области. Решение было принято на внеочередной сессии городского Кенгаша народных депутатов.
До назначения Шавкатжон Абдуразаков работал заведующим департамента Кабинета Министров Узбекистана.
С 2013 года хокимом Намангана был Баходир Бекходжаев. 7 июля на заседании руководства области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об отстранении Баходира Бекходжаева от должности за недостатки в развитии ряда сфер.
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Давно пора… ни воды ни газа ни света вечно ничего там нет