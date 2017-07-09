В Намангане сменился хоким

Новым хокимом Намангана стал Шавкатжон Абдуразаков, до этого работавший в Кабинете Министров.

Шавкатжон Абдуразаков назначен новым хокимом Намангана, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области. Решение было принято на внеочередной сессии городского Кенгаша народных депутатов.

До назначения Шавкатжон Абдуразаков работал заведующим департамента Кабинета Министров Узбекистана.



С 2013 года хокимом Намангана был Баходир Бекходжаев. 7 июля на заседании руководства области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об отстранении Баходира Бекходжаева от должности за недостатки в развитии ряда сфер.