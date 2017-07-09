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Шавкатжон Абдуразаков.

Фото: namangan.uz

В Намангане сменился хоким

Новым хокимом Намангана стал Шавкатжон Абдуразаков, до этого работавший в Кабинете Министров.

Сегодня, 17:13   Политика  

Шавкатжон Абдуразаков назначен новым хокимом Намангана, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области. Решение было принято на внеочередной сессии городского Кенгаша народных депутатов.

До назначения Шавкатжон Абдуразаков работал заведующим департамента Кабинета Министров Узбекистана.

С 2013 года хокимом Намангана был Баходир Бекходжаев. 7 июля на заседании руководства области Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил об отстранении Баходира Бекходжаева от должности за недостатки в развитии ряда сфер.

Текст: «Газета.uz»      1 893

Комментарии

  • Kristi Sidorova 09 июля 2017 17:19

    Давно пора… ни воды ни газа ни света вечно ничего там нет


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