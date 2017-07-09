Спасатели эвакуировали юношу с островка в реке Чирчик

Фото: МЧС
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 21-летнего юношу с островка в реке Чирчик, сообщила пресс-служба министерства.
6 июля в 22:07 в МЧС поступила информация о том, что в Бектемирском районе Ташкента молодой человек, нарушив правила поведения на воде, оказался на маленьком островке у левого берега Чирчика.
Спасатели прибыли на место происшествия в 22:20. Несмотря на позднее время, плохую видимость и сильное течение, сотрудники МСЧ на резиновой лодке спасли парня и, оказав первую медицинскую помощь, передали родным.
МЧС Узбекистана напоминает, что в этом году уровень воды в реке Чирчик превышает среднегодовые нормы, и купаться в реке опасно.
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