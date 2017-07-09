Боксеры Узбекистана завоевали 9 медалей чемпионата Азии

Боксеры Узбекистана завоевали девять медалей молодежного чемпионата Азии в Бангкоке.

Сборная Узбекистана завоевала девять медалей молодежного чемпионата Азии по боксу в Бангкоке (Таиланд), прошедшего 1−7 июля. В нем приняли участие 120 боксеров из 23 стран.

Самандар Холмуродов (весовая категория до 49 кг), Фаррух Ильхамов (до 69 кг), Ражаббой Атаназаров (до 75 кг), Профсор Роримша (до 91 кг) и Лазизбек Муллажонов (+91 кг) одержали победы в финале и стали чемпионами Азии.

Лазизбек Муллажонов и Нурдаулет Уланулы.



Абдумалик Халаков (до 52 кг), Билолбек Мирзарахимов (до 64 кг) и Тимур Эргашев (до 81 кг) удостоились серебряных наград, Саиджамшид Джафаров (до 60 кг) — «бронзы».

По итогам соревнований Узбекистан занял первое место в общем зачете с 5 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями. Следом идут Казахстан (2−2−4) и Япония (2−0−1).