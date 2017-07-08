GM Uzbekistan освоит выпуск новых моделей

Совместное предприятие GM Uzbekistan к 2021 году намерено освоить производство двух новых и модернизировать действующую линейку автомобилей. О планах журналистам сообщил врио генерального директора компании Рустам Ражабов.

Новые модели

Первая новая модель в классе C, как ожидается, придет на смену Lacetti. «Пока не могу сказать, что это будет за модель, но это будет современный, хороший автомобиль», — отметил Рустам Ражабов. С 1996 по 2016 год предприятие выпустило 223,9 тысячи автомобилей Lacetti или 8,4% от общего объема произведенных машин.

Вторая запланированная модель — компактный кроссовер B-класса. По словам руководителя предприятия, для GM Uzbekistan это совершенно новый сегмент. Автомобили SUV-B набирают все большую популярность в мире. К примеру, в России они составляют 40% рынка. Но в Узбекистане это промежуток — между седаном Lacetti и кроссовером Captiva не заполнен.

«Скорее всего, это будет Chevrolet Tracker. Сейчас мы в процессе изучения», — отметил Рустам Ражабов. «Перед тем, как освоить новую модель, мы проводим испытания, чтобы проверить, насколько она соответствует нашим климату, дорогам и так далее. Модель показала себя отлично, но возможны некоторые корректировки», — сказал он.

Напомним, в июне Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его посещения Андижанской области был представлен именно Tracker как новая модель в линейке предприятия.

Прозрачность продаж

Директор дирекции планирования и координации GM Uzbekistan Алишер Камилов рассказал о планах запустить до конца октября единый портал продаж и послепродажного обслуживания UzAuto Friend. Новый механизм позволит сделать процесс реализации автомобилей более прозрачным.

Первым этапом проекта стало введение электронной очереди на приобретение автомобиля. С 1 октября заявку на приобретение автомобиля можно будет подавать удаленно. До конца года будет запущено мобильное приложение.

Портал включит в себя единую базу данных по автомобилям — свободным к реализации, законтрактованным и машинам на стадии производства. В личном кабинете клиент сможет подать заявку на консультацию, заключение контракта, техническое обслуживание, на тест-драйв и проверить статус контракта.

«Регистрация заявок на получение контрактов в электронном режиме не позволит вносить изменения в очередность выдачи автомобилей или заключения контрактов по ранее зарегистрированным заявкам», — отметил Алишер Камилов.

Руководитель дирекции также рассказал о пересмотре подходов к продажам. В частности, компания перешла от контракции с годового объема на месячную основу. Контракция производится только по автомобилям, выпуск которых обеспечен финансовым средствами.

Новый подход также подразумевает обеспечение наличия «живых» автомобилей в шоурумах дилеров и сокращение сроков ожидания с 10−11 месяцев до 2−3 месяцев.