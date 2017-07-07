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7 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: ТУИТ

В ТУИТ выявили подставных абитуриентов

16 человек пытались выдать себя за зарегистрированных абитуриентов на тестах в ТУИТ.

Сегодня, 12:30   Общество  

Система биометрической идентификации абитуриентов, внедренная в этом году в Ташкентском университете информационных технологий, показала свою эффективность, сообщается на сайте вуза.

5 июля прошли тестовые экзамены на специальный факультет Ташкентского университета информационных технологий для 450 человек. 16 человек попытались обмануть систему, выдав себя за зарегистрированных абитуриентов, некоторые из них даже надели военную форму.

Как сообщил «Газете.uz» проректор по учебной работе ТУИТ Файзулла Агзамов, нарушители были сданы в Юнусабадское РУВД столицы.

Текст: «Газета.uz»      7 532
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