Шавкат Мирзиёев посетил Мингбулакское нефтяное месторождение

Президент Узбекистана посетил узбекско-китайское предприятие «Мингбулакнефть», где недавно была запущена разведочная буровая скважина.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил узбекско-китайское совместное предприятие «Мингбулакнефть» в Мингбулакском районе Наманганской области, сообщило УзА.

Проект «Разведка и разработка Мингбулакского месторождения» предусматривает введение в строй четырех разведочных буровых скважин и капитальный ремонт четырех имеющихся скважин.

В настоящее время главным подрядчиком — компанией Xibu Duolling Engineering — завершена подготовка буровой площадки и вахтового поселка. В нынешнем году намечено освоить 15 млн долларов инвестиций, привлекаемых от финансово-коммерческих институтов Китая.

Недавно на месторождении запущена разведочная скважина М15. Буровые работы на скважине будут вестись на большой глубине — до 6000 м при аномальном давлении 1200 атмосфер в условиях сложного геологического строения коллекторов.

В результате этого проекта стоимостью более 255 млн долларов, рассчитанного на 25 лет, предусматривается добывать в год 200 тысяч тонн жидкого углеводорода.

С введением в строй разведочной буровой скважины М15 создано более 130 рабочих мест.

Президент Узбекистана провел беседу со строителями и китайскими специалистами.

Здесь же представлена информация о результатах проведенных геологоразведочных работ в Ферганской долине. В дальнейшем здесь будут созданы современные предприятия для их освоения.

Состоялась презентация проекта строительства гидроэлектростанций в Наманганской области. В частности, предусмотрено построить малые гидроэлектростанции общей мощностью 38,5 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии в объеме 150,8 миллиона кВтч. В частности, на территории Учкурганского района намечено возведение каскада малых ГЭС на Большом Ферганском канале.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «водная энергетика — это большие возможности, дарованные нам природой, она выгодна своей возобновляемостью, экологической чистотой и доступностью». Он отметил также, что на основе опыта Китая малые гидроэлектростанции будут построены во всех регионах страны, в будущем большая часть потребности в электроэнергии будет обеспечиваться за счет гидроэнергетики.