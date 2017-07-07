Шавкат Мирзиёев посетил Мингбулакское нефтяное месторождение

Фото: Ёлкин Шамсиддинов / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил узбекско-китайское совместное предприятие «Мингбулакнефть» в Мингбулакском районе Наманганской области, сообщило УзА.
Проект «Разведка и разработка Мингбулакского месторождения» предусматривает введение в строй четырех разведочных буровых скважин и капитальный ремонт четырех имеющихся скважин.
В настоящее время главным подрядчиком — компанией Xibu Duolling Engineering — завершена подготовка буровой площадки и вахтового поселка. В нынешнем году намечено освоить 15 млн долларов инвестиций, привлекаемых от финансово-коммерческих институтов Китая.
Недавно на месторождении запущена разведочная скважина М15. Буровые работы на скважине будут вестись на большой глубине — до 6000 м при аномальном давлении 1200 атмосфер в условиях сложного геологического строения коллекторов.
В результате этого проекта стоимостью более 255 млн долларов, рассчитанного на 25 лет, предусматривается добывать в год 200 тысяч тонн жидкого углеводорода.
С введением в строй разведочной буровой скважины М15 создано более 130 рабочих мест.
Президент Узбекистана провел беседу со строителями и китайскими специалистами.
Здесь же представлена информация о результатах проведенных геологоразведочных работ в Ферганской долине. В дальнейшем здесь будут созданы современные предприятия для их освоения.
Состоялась презентация проекта строительства гидроэлектростанций в Наманганской области. В частности, предусмотрено построить малые гидроэлектростанции общей мощностью 38,5 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии в объеме 150,8 миллиона кВтч. В частности, на территории Учкурганского района намечено возведение каскада малых ГЭС на Большом Ферганском канале.
Шавкат Мирзиёев отметил, что «водная энергетика — это большие возможности, дарованные нам природой, она выгодна своей возобновляемостью, экологической чистотой и доступностью». Он отметил также, что на основе опыта Китая малые гидроэлектростанции будут построены во всех регионах страны, в будущем большая часть потребности в электроэнергии будет обеспечиваться за счет гидроэнергетики.
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