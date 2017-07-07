Жаркая погода сохранится

В ближайшие дни по Узбекистану сохранится жаркая погода с температурой в отдельных регионах до 45 градусов.

7−11 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан продолжится вынос жаркого и сухого воздуха с районов Иран. Об этом «Газете.uz» сообщили в Узгидромете.

По республике сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха на 4−6о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться:

7−8 июля по Каракалпакстану и Хорезмской области — до +44…+45, возможен гармсиль;

7−9 июля по Бухарской и Навоийской областям — до +44…+45, возможен гармсиль;

7−10 июля по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям — до +44…+45, возможен гармсиль;

7−10 июля по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям — до +38…+43;

7−11 июля по областям Ферганской долины — до +38…+43 градусов.

В связи с повышенным температурным фоном 7−11 июля по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Прогноз погоды на 8 июля

(с 20:00 7 июля до 20:00 8 июля)

Ташкент

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью +25…+27, днем +42…+43 градуса.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с (в Ферганской долине — 5−10 м/с). Температура ночью +22…+27, днем +38…+43 градусов.

Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +25…+30, днем +40…+45 градусов.

Горные районы страны

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +15…+20, днем +28…+33 градуса.

Прогноз погоды на несколько дней