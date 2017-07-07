Жаркая погода сохранится

Фото: «Газета.uz»
7−11 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан продолжится вынос жаркого и сухого воздуха с районов Иран. Об этом «Газете.uz» сообщили в Узгидромете.
По республике сохранится очень жаркая погода с температурой воздуха на 4−6о выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться:
В связи с повышенным температурным фоном 7−11 июля по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.
(с 20:00 7 июля до 20:00 8 июля)
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью +25…+27, днем +42…+43 градуса.
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с (в Ферганской долине — 5−10 м/с). Температура ночью +22…+27, днем +38…+43 градусов.
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +25…+30, днем +40…+45 градусов.
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +15…+20, днем +28…+33 градуса.
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