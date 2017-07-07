Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

В ходе телефонного разговора президенты Узбекистана и Казахстана с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия двух стран.

6 июля состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщило УзА. Глава государства поздравил лидера Казахстана с днем рождения.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Узбекистане Нурсултана Назарбаева знают как выдающегося государственного деятеля и авторитетного политика мирового масштаба, близкого друга и надежного партнера страны.

Руководители двух государств обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенных в этом году взаимных встреч.

Они с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия по всей повестке двусторонних отношений. В частности, растут объемы товарооборота, начали курсировать поезда между Ташкентом и городами Астана и Алматы, увеличилось количество авиарейсов между столицами, прорабатывается вопрос возобновления автобусного сообщения. Налажено и интенсивно развивается партнерство на уровне регионов наших стран.