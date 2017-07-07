РУ O`Z ЎЗ
7 июля, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/Mirziyoyev

Шавкат Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

В ходе телефонного разговора президенты Узбекистана и Казахстана с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия двух стран.

Сегодня, 09:59   Политика  

6 июля состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщило УзА. Глава государства поздравил лидера Казахстана с днем рождения.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в Узбекистане Нурсултана Назарбаева знают как выдающегося государственного деятеля и авторитетного политика мирового масштаба, близкого друга и надежного партнера страны.

Руководители двух государств обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенных в этом году взаимных встреч.

Они с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия по всей повестке двусторонних отношений. В частности, растут объемы товарооборота, начали курсировать поезда между Ташкентом и городами Астана и Алматы, увеличилось количество авиарейсов между столицами, прорабатывается вопрос возобновления автобусного сообщения. Налажено и интенсивно развивается партнерство на уровне регионов наших стран.

Текст: «Газета.uz»      929
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:00

Предприниматели и эксперты — молодежи: «Используйте возможности»

Сегодня, 10:35

В систему ЖКО привлекут пенсионеров из силовых структур

Сегодня, 09:54

Президент недоволен пассивностью в развитии частной медицины

Вчера, 23:36

Верховный суд в 2016 году вернул 87% гражданских дел на пересмотр

Вчера, 23:20

Судьи обратились к народу Узбекистана

Вчера, 21:48

Тарифы на горячую воду и отопление вырастут с 21 июля

Вчера, 18:30

Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive начало строительство завода

Вчера, 16:10

Кыргызстан начал поставлять электроэнергию в Узбекистан

Популярное

Тарифы на холодную воду в столице повысятся с 21 июля

Фото: Ремонт Малой кольцевой в Ташкенте

Штраф за нарушение правил паспортной системы снижен

В горах Чимгана ведется поиск пропавшего гражданина