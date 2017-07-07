Президент ознакомился с новым угольным производством

Шавкат Мирзиёев посетил новый завод по производству угольных брикетов с годовой мощностью 500 тысяч тонн.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил завод по производству угольных брикетов при компании «Узбекистон темир йуллари» в Папском районе Наманганской области, сообщило УзА.

Стоимость нового предприятия составляет 7 млн долларов, а его годовая мощность — 500 тысяч тонн угольных брикетов. На предприятии создано 160 новых рабочих мест.

Глава государства понаблюдал за процессом изготовления брикетов, поинтересовался ценой и характеристиками продукции. Угольный порошок на заводе проходит переработку на основе современной технологии, обогащается, очищается от вредных газов и прессуется в удобные для транспортировки брикеты. Этот вид продукции сравнительно дешевле традиционных видов энергии и может быть доставлен в отдаленные районы.

Шавкат Мирзиёев отметил необходимость организации в регионах страны дистрибьюторских пунктов завода, доставки населению не только брикетов, но и предназначенных для их сжигания печей, выделения льготных кредитов на эти цели. Он также дал рекомендации по созданию подобных современных предприятий и в других областях страны.

Здесь же прошла презентация проектов акционерного общества «Узкурилишматериаллари». В Наманганской области в 2017—2018 годов в сферу производства строительных материалов намечено вложить 200 млн долларов инвестиций.

Представлены проекты по организации выпуска цемента, шифера, асбестовых труб, бетона и полусинтетических смазочных материалов в Папском районе, цемента в Касансайском и Янгикурганском районах, керамических плит и сантехники в Намангане, жженого кирпича в Папском, Туракурганском, Уйчинском, Янгикурганском районах, а также отделочных камней в Чустском районе.