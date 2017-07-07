Основы крупного предприятия Forish Agro Valley заложены в Джизакской области

Forish Agro Valley послужит развитию племенного козоводства и смежных отраслей, а также обеспечит диетическим козьим молоком.

Кабинет Министров Республики Узбекистан недавно принял три постановления по развитию и стимулированию деловой активности в Джизакской области. И одним из них была утверждена Комплексная программа мер по кардинальному ускорению социально-экономического развития данного региона.

Целью данных Постановлений является создание дополнительных условий для широкого вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, формирование благоприятной деловой среды, всесторонняя поддержка предпринимательским структурам.

Программа содержит перечень крупных и значимых инвестиционных проектов, по развитию сельского хозяйства в Джизакской области на 2017−2018 годы — об этом подробно рассказал хоким Джизакской области Улугбек Узаков на недавней пресс-конференции в Фарише.

И предприятие Forish Agro Valley назвали первой ласточкой. 1 июля 2017 года можно считать точкой отсчета программы стоимостью более 3,5 трлн сумов.

Компания была создана в 2017 году для развития племенного козоводства в Фаришском районе, проведения селекционных работ на научной основе и организации современной переработки продуктов козоводства.

Для региона это толчок к экономическому подъему

Для Джизакской области предусмотрены более трех тысяч больших и малых проектов стоимостью 3,5 трлн сумов. Из них 11,5 млрд сумов выделено на долю Forish Agro Valley.

Предприятие Forish Agro Valley планирует импорт тысячи голов племенного скота — молочных коз зааненской породы, постройку современной фермы закрытого типа, создание микроклимата, капельное орошение и бурение артезианской скважины. Также в проекте заложено создание водохранилища, кормовой и технической базы.

Только на этом предприятии планируется занять к следующему году более 300 человек, а также привлечь малый бизнес для партнерских программ.

Инвестиции в это предприятие взял на себя ЧАБ «Трастбанк», доля которого в проекте составляет 8,5 млрд сумов. По словам заместителя председателя правления банка Камила Габазова эта сумма предоставлена предприятию на семь лет с особыми условиями, которые помогут проекту успешно развиваться. Для банка эта инициатива чрезвычайно интересна, поскольку специалисты видят в ней огромный потенциал. Банкиры готовы принять участие в венчурных проектах, поддержать малый бизнес.

Почему для проекта были выбраны племенные козы зааненской породы?

Зааненские козы крупные. Высота в холке у взрослых племенных маток колеблется от 75 до 85 см, живая масса от 50−60 до 90 кг. Плодовитость высокая — на 100 коз получают от 180 до 250 козлят.

Лактационный период коз длится 10−11 месяцев. Средняя молочная продуктивность за лактацию 800−1000 кг. Среднее содержание жира в молоке 3,8−4,5%. Рекордные удои зааненских коз доходят до 3000 л.

В период разработки проекта агрофермы был изучен аналогичный опыт Италии, Франции, Голландии, России, проведены переговоры со смежниками: поставщиками оборудования системы доения, системы кормления, систем переработки молока.

Модульная ферма

Новые технологии предлагают альтернативное решение — строительство недорогих и удобных ферм из сэндвич-панелей. Практичные модульные конструкции ни в чем не уступают дорогостоящим кирпичным и деревянным животноводческим фермам. Напротив, быстровозводимые постройки имеют массу преимуществ.

Проект агрофермы содержит полную автоматизацию кормления и подачи воды, систем регулировки температуры и влажности, механическую дойку и лабораторию по оценке качества молока. В перспективе предусмотрено создание мини молокозавода для разлива и фасовки молока.

Где искать воду?

Вода есть. Грунтовые воды залегают на глубине 10 метров и используются для частных хозяйств в виде колодцев. Но для агропромышленного комплекса это не просто мало, это экологически опасно. Было принято решение о бурении артезианской скважины глубиной 100−140 метров. И для этой скважины все равно предусмотрен режим экономии: по опыту Израиля на богарных землях будет капельное орошение.

Экономическая выгода

Она лежит буквально на поверхности. Емкость рынка для козьего молока огромна, и диетическое пакетированное козье молоко, произведенное с соблюдением всех санитарных норм, будет востребовано. А также получат развитие сопутствующие отрасли, которые используют пух, шерсть, кожу коз. Сейчас специалисты предприятия ведут переговоры с партнерами, для того чтобы максимально уменьшить затраты. Производство будет стремиться к доступным и конкурентным ценам за счет объема и внедрения автоматизации.

Исполнители проекта определили для себя временные рамки выхода на полную мощность — 5 лет. Но уже через полгода ферма даст динамические позитивные результаты.

На правах рекламы.