Новые соки и нектары Denazavrik появились в Узбекистане

Что обычно просят купить дети на прогулке? — Газировку, очередную жвачку, чипсы или сладости сомнительного качества. Но ведь родители стремятся к натуральности и качеству, зачастую жертвуя вкусом ради пользы.

Компания Marwin Brands, производитель любимых многими соков и нектаров Dena, с радостью заявляет о запуске нового продукта для детей под торговой маркой Denazavrik.

Соки и нектары Denazavrik — это пять ярких вкусов, изготовленных специально для детей из натуральных фруктовых пюре без добавления консервантов. Благодаря новейшим технологиям производства по мировым стандартам в соках и нектарах Denazavrik сохраняются все полезные свойства фруктов для здоровья ребенка. Особое внимание в процессе производства уделено высочайшим требованиям гигиены.

Асептически упакованный продукт легко хранится при комнатной температуре до 25 градусов Цельсия, не теряя своих полезных свойств. А компактную пачку с трубочкой всегда удобно брать с собой на прогулку.

А что же для детишек? Тут также все учтено — красочная упаковка с сочными фруктами, яркие вкусы соков, удобный формат в 200 мл и оригинальная форма пачки, из которой можно построить домик или машинку. А еще новый продукт с радостью познакомит всех ребят с новым другом Denazavrik’ом. Все дети смогут встретить нового героя вживую и поиграть с ним в интересные игры в парках и торговых центрах Ташкента.

График передвижения «Деназаврика» можно увидеть на странице Dena в Facebook, где кроме всего прочего проходит розыгрыш призов: сегвея, самоката и роликов.

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