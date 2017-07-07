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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В систему ЖКО привлекут пенсионеров из силовых структур

В систему жилищно-коммунального обслуживания планируется привлечь пенсионеров из числа военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Сегодня, 10:35   Общество  

В Узбекистане планируется привлечь пенсионеров из числа военнослужащих и сотрудников Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности и Государственного таможенного комитета в систему жилищно-коммунального обслуживания. Об этом говорится в указе Президента от 6 июля.

Документом установлено, что с 1 августа таким пенсионерам, работающим в качестве специалистов из числа управленческого персонала центрального аппарата Министерства жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана, Министерства ЖКО Каракалпакстана, управлений ЖКО областей, Главного управления ЖКО Ташкента, Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда и Агентства «Коммунхизмат» пенсия выплачивается в полном размере пенсионерам (если это единственное место их работы).

Отметим, что в Узбекистане работающим пенсионерам (за исключением некоторых категорий) пенсия выплачивается в размере 50%.

Указом Президента от 5 июля министром жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана был назначен Музаффар Салиев, до этого бывший заместителем министра обороны по работе с личным составом.

Текст: «Газета.uz»      1 091

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