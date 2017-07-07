Президент предложил создать ассоциацию по выращиванию каперсов

В Наманганской области на площади более 3000 га начнут выращивать каперсы. Президент предложил создать ассоциации для развития этого направления.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Наманганской области ознакомился со строящимся в Чустском районе заводом по производству средств химической защиты растений, сообщило УзА.

На заводе ООО «Ифода агро кимё химоя» намечено производить 28 видов препаратов для защиты сельскохозяйственных культур. Проектная стоимостью предприятия составляет 6,5 млн долларов.

Здесь состоялась презентация проектов закладки ореховых и фисташковых плантаций на низкорентабельных холмистых землях, по увеличению объемов выращивания сельхозпродукции за счет сокращения посевных площадей хлопчатника и зерна, выращивания каперсов, развитию птицеводства и козоводства.

Глава государства подчеркнул необходимость резкого сокращения площадей хлопчатника и зерна в районах, где их урожай низок. Вместо этого лучше выращивать фрукты и овощи, бахчевые культуры, дающие высокий доход. Люди должны получать достойное вознаграждение за свой труд, отметил Президент.

Произрастающие в некоторых регионах страны, в том числе в Наманганской области каперсы, их листья, плоды и кожица корней применяются в народной медицине как средство, полезное при лечении опухолей, заболеваний дыхательных путей, селезенки, полиартрита, зоба, а также как антигистаминное средство.

В нынешнем году в области намечено начать выращивание этого растения более чем на 3000 га площадей. За год, не используя значительных финансовых средств и трудовых ресурсов, можно собрать четыре урожая каперсов.

Президент дал поручения по разработке научных основ выращивания каперсов, разработке механизма экспорта и организации ассоциации по их выращиванию.

В Туракурганском районе Шавкат Мирзиёев посетил ООО Gold Fresh Fruits, где также были представлены проекты по развитию сельского хозяйства.

Компания на площади 482 га заготавливает саженцы черешни, сливы, персика, хурмы и абрикоса. До конца 2018 года планируется создать черешневые сады более чем на 400 га площадей. На эти цели будет направлено 45 млн долларов. Предприятие также намерено организовать логистический центр на 6,5 га для переработки, хранения и упаковки плодоовощной продукции.

В этом же районе создается животноводческий комплекс на 2000 голов скота и предприятие по переработке молока. Комплекс проектной стоимостью 11,8 млрд сумов будет занимать 510 га, из них 500 га будут отведены под выращивание кормовых культур. В год намечено заготавливать 4280 тонн молока и 150 тонн мяса.