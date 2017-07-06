Тарифы на холодную воду в столице повысятся с 21 июля

Тарифы на холодную воду для населения Ташкента повышаются с 21 июля.

Предприятие «Сувсоз» сообщило о повышении с 21 июля тарифов на холодную воду в Ташкенте. Новые цены были утверждены хокимиятом столицы 4 июля.

Стоимость кубометра водопроводной воды для населения повышается со 180 до 190 сумов (с коэффициентом 1,5 — с 270 до 285 сумов), на канализационные услуги — со 115 до 155 сумов.

При оплате по счетчику в квартирах многоэтажного дома с централизованным горячим водоснабжением стоимость 1 кубометра составит 500 сумов (сейчас — 410 сумов), без централизованного горячего водоснабжения — 345 сумов (сейчас — 295 сумов).

В домах частного сектора тариф на кубометр воды в канализованных домах увеличен с 295 до 385 сумов, в домах без канализации — со 180 до 190 сумов.

До этого тарифы на холодную воду повышались с 1 октября прошлого года.

Напомним, с 15 июля в Узбекистане повышаются тарифы на электроэнергию и газ.