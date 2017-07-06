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6 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Samarqand Darvoza объявляет скидки до 70%

7 июля в 33 магазинах ТРЦ Samarqand Darvoza покупатели смогут получить до 70% скидки на покупки.

Сегодня, 16:00   Общество     на правах рекламы

Только один день — 7 июля — в ТРЦ Samarqand Darvoza будут действовать волшебные скидки.

У всех покупателей появится возможность приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику от любимых брендов по привлекательной цене. 7 июля ТРЦ Samarqand Darvoza будет работать с 8:00 до 24:00.

На втором этаже представлены магазины:

  • Etam, I am, Yves Rocher, Bata, Celio, Cacharel, Colin’s,
  • Flormar, Pimkie, Jennyfer, Guess, Koton, Morgan,
  • Okaidi, Pablosky, Koton Kids, BHS, U.S. Polo Assn.

В данных магазинах гарантирована скидка на весь товар. Если в них пробьют товар без скидки или со скидкой менее 30%, то можно предъявить чек и забрать его бесплатно.

На третьем этаже представлены магазины:

  • Red Tag, Vicco, Lufian, Avva, Puledro, Li-Ning, Just,
  • Bebeto, Sasha Fabiani, Cabani, Ricco Cizzano, Terra Pro, Selfie.

А также магазин Respect на первом этаже и магазин Erkatoy на четвертом этаже.

Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ, 5А, 2-этаж.
Телефон: 205−00−55
Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
Telegram: t.me/samarqanddarvoza

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

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