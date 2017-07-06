Samarqand Darvoza объявляет скидки до 70%

Только один день — 7 июля — в ТРЦ Samarqand Darvoza будут действовать волшебные скидки.
У всех покупателей появится возможность приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику от любимых брендов по привлекательной цене. 7 июля ТРЦ Samarqand Darvoza будет работать с 8:00 до 24:00.
На втором этаже представлены магазины:
В данных магазинах гарантирована скидка на весь товар. Если в них пробьют товар без скидки или со скидкой менее 30%, то можно предъявить чек и забрать его бесплатно.
На третьем этаже представлены магазины:
А также магазин Respect на первом этаже и магазин Erkatoy на четвертом этаже.
Адрес: ТРЦ Samarqand Darvoza, ул. Караташ, 5А, 2-этаж.
Телефон: 205−00−55
Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
Telegram: t.me/samarqanddarvoza
На правах рекламы. Товары сертифицированы.
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