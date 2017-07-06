РУ O`Z ЎЗ
6 июля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Галина Сапаева / «Газета.uz»

Штраф за нарушение правил паспортной системы снижен

Штраф за нарушение правил паспортной системы снижен, напомнило ГУВД Ташкента.

Сегодня, 13:13   Общество  

В Узбекистане снижен размер штрафа за нарушение правил паспортной системы. Поправка в Кодекс об административной ответственности была внесена законом, подписанным Президентом 13 июня, напомнило на своем сайте ГУВД Ташкента.

Штраф за проживание гражданина, обязанного иметь паспорт, без паспорта или по недействительному паспорту, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания, умышленная порча, а также небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, теперь составляет от ½ до 3 минимальных размеров заработной платы (до этого штраф составлял 3 МРЗП).

Ранее сообщалось, что из-за высокого размера штрафа отдельные граждане, особенно из малообеспеченных семей, не получали паспорта или предпочитали не менять их после истечения срока действия. Это было установлено в ходе поездок депутатов Законодательной палаты в регионы, которые с текущего года проводятся ежемесячно.

Санкции за повторное совершение указанных выше нарушений (в течение года после применения штрафа) не изменились — штраф в сумме 5 МРЗП.

Допущение лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы, проживания граждан без паспортов или по недействительным паспортам либо без временной или постоянной прописки, без учета по месту пребывания, а равно допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без паспортов, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания по-прежнему влечет наложение штрафа в сумме 10 МРЗП (за повторное нарушение в течение года — 15 МРЗП).

Текст: «Газета.uz»      3 415
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 13:36

В горах Чимгана ведется поиск пропавшего гражданина

Сегодня, 11:40

Все новые модели Volvo c 2019 года будут с электродвигателем

Сегодня, 10:43

Тарифы на холодную воду в столице повысятся с 21 июля

Сегодня, 10:41

Назначены первый заместитель и заместитель генпрокурора

Сегодня, 10:31

Катар отверг требования арабских стран

Вчера, 23:14

Глава Союза молодежи назначен госсоветником Президента и сенатором

Вчера, 20:28

Президент назначил нового министра ЖКО

Вчера, 20:23

Бесценные источники нашей культуры. О рукописях в библиотеках Великобритании

Популярное

Фото: Ремонт Малой кольцевой в Ташкенте

Скончался Насриддин Мухаммадиев

Алишер Саъдуллаев и Олимжон Туйчиев — о планах на первые 100 дней работы

Глава УзААРТ освобожден от должности