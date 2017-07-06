Штраф за нарушение правил паспортной системы снижен

В Узбекистане снижен размер штрафа за нарушение правил паспортной системы. Поправка в Кодекс об административной ответственности была внесена законом, подписанным Президентом 13 июня, напомнило на своем сайте ГУВД Ташкента.

Штраф за проживание гражданина, обязанного иметь паспорт, без паспорта или по недействительному паспорту, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания, умышленная порча, а также небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, теперь составляет от ½ до 3 минимальных размеров заработной платы (до этого штраф составлял 3 МРЗП).

Ранее сообщалось, что из-за высокого размера штрафа отдельные граждане, особенно из малообеспеченных семей, не получали паспорта или предпочитали не менять их после истечения срока действия. Это было установлено в ходе поездок депутатов Законодательной палаты в регионы, которые с текущего года проводятся ежемесячно.

Санкции за повторное совершение указанных выше нарушений (в течение года после применения штрафа) не изменились — штраф в сумме 5 МРЗП.

Допущение лицами, ответственными за соблюдение правил паспортной системы, проживания граждан без паспортов или по недействительным паспортам либо без временной или постоянной прописки, без учета по месту пребывания, а равно допущение гражданами проживания в занимаемых ими жилых помещениях лиц без паспортов, без временной или постоянной прописки либо без учета по месту пребывания по-прежнему влечет наложение штрафа в сумме 10 МРЗП (за повторное нарушение в течение года — 15 МРЗП).