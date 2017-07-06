Верховный суд в 2016 году вернул 87% гражданских дел на пересмотр

В прошлом году 87% рассмотренных Верховным судом гражданских дел были направлены на пересмотр.

В 2016 году 87% рассмотренных Верховным судом Узбекистана гражданских дел (390 из 446 дел) были направлены на пересмотр нижестоящим судам. Всего по 13% дел Верховным судом было принято окончательное решение.

Устранение случаев волокиты и бюрократии в судебной системе было одним из вопросов, рассмотренных на совещании в Ташкенте, на котором было принято Обращение судей к народу Узбекистана.

В июне текущего года Верховный суд вынес окончательное решение по 24 гражданским делам. В результате рассмотрения протестов, внесенных по уголовным делам, оправдано 7 лиц, в действиях которых не обнаружено состава преступления, 4 лица освобождены от наказания, возбуждены уголовные дела в отношении 2 лиц, сокращены сроки отбывания наказания 17 лиц.

На совещании отмечалось, что значительная часть обращений, направляемых гражданами в народные приемные и виртуальную приемную Президента, касается деятельности судов и судей, что говорит о наличии многих проблем. Каждый день в Верховный суд поступает в среднем более 250 обращений.

Критиковались факты безразличия к работе с обращениями в областных и районных судах, случаи, когда некоторые районные суды не удосуживаются даже ознакомиться с содержанием обращений. Отмечалось, что председатели областных судов должны не менее трех дней в неделю находиться в районах и изучать на местах состояние судопроизводства.

Сообщено, что постановлением Президиума Верховного суда от 24 июня утверждена «дорожная карта» по незамедлительному решению приоритетных задач в судебной системе. Составлен список дел, по которым на протяжении долгого времени не выносится окончательное решение, и определены конкретные меры по устранению таких случаев. Всем судам направлены методические рекомендации и перечень дел, рассмотрение которых целесообразно проводить на выездных судебных заседаниях.

Внедрена практика рассмотрения Верховным судом и областными судами в первой инстанции уголовных, гражданских, экономических и административных дел сложной категории, подведомственных нижестоящим судам. Применяемая экономическими судами практика рассмотрения дел через видеоконференцсвязь внедряется также в судах по гражданским и уголовным делам, административных судах.

На встрече было отмечено, что решительность в деле устранения имеющихся проблем прежде всего должен продемонстрировать новый состав Верховного суда. Подчеркнуто, что законно и справедливо принятое решение никогда не будет отменено. Важнейшей задачей названо формирование судейского корпуса, обладающего сильной волей, высокими профессиональными и моральными качествами, способного принимать всесторонне продуманные справедливые решения.