Глава УзААРТ освобожден от должности

Вахид Исмаилов.
Фото: autotrans.uz
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июля освободил Вахида Исмаилова от должности начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта (УзААРТ) в связи с переходом на другую работу.
Днем ранее на совещании по вопросам экономического развития Президент отметил о необходимости коренного пересмотра деятельности агентства и несоответствии его руководителя занимаемой должности.
Вахид Исмаилов был назначен начальником УзААРТ в 2013 году.
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