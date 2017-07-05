Глава УзААРТ освобожден от должности

Вахид Исмаилов освобожден от должности главы Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 июля освободил Вахида Исмаилова от должности начальника Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта (УзААРТ) в связи с переходом на другую работу.

Днем ранее на совещании по вопросам экономического развития Президент отметил о необходимости коренного пересмотра деятельности агентства и несоответствии его руководителя занимаемой должности.

Вахид Исмаилов был назначен начальником УзААРТ в 2013 году.