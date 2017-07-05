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Фото: Максад Хабибуллаев / УзА

Сотрудники органов внутренних дел получат льготную ипотеку

Правительство утвердило порядок выдачи сотрудникам органов внутренних дел долгосрочных ипотечных кредитов.

Сегодня, 12:26   Общество  

Правительство Узбекистана постановлением от 29 июня утвердило порядок выдачи сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) долгосрочных ипотечных кредитов для приобретения, строительства и реконструкции жилья на льготных условиях.

Документ направлен на улучшение жилищно-бытовых условий и обеспечения сотрудников органов внутренних дел современным жильем

Ипотечные кредиты будут предоставляться сотрудникам ОВД на срок от 10 лет с первоначальным взносом в размере минимум 25% от стоимости жилья по ставке не выше 2% от ставки рефинансирования Центрального банка или на договорной ставке, если кредиты предоставлены за счет кредитных линий, грантов и инвестиций международных и зарубежных финансовых институтов.

Для особо отличившихся сотрудников, проявляющих высокий уровень профессионализма, вносящих значительный вклад в борьбу с правонарушениями и определяемых министром внутренних дел, предусмотрено выделение во внеочередном порядке кредитов для приобретения жилья по программам строительства доступных домов и квартир.

С этой целью в программы включено строительство ежегодно до 2021 года включительно по 504 квартиры (всего — 2520 квартир, включая 280 в Ташкенте, число может меняться в зависимости от предложений МВД).

Таким сотрудникам МВД будет предоставлять беспроцентные долгосрочные займы сроком на 5 лет для оплаты первоначальных взносов. Кроме того, 50% начисленных по кредиту процентов будут покрываться за счет средств госбюджета, выделяемых МВД в качестве субсидий.

Текст: «Газета.uz»      2 964

Комментарии

  • Ellera Yakubova 05 июля 2017 12:52

    Самые “бедные“ слои населения получают льготные кредиты, это и прокуроры и сотрудники МВД, военные. А куда деваться простому человеку, который работает, работает и на мизерный взнос собрать не может. Как быть другим, честно работающим, не берущим ни взятки, ни подношения и тоже строит наше Светлое государство? Очень обидно получается.


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