Сотрудники органов внутренних дел получат льготную ипотеку

Правительство Узбекистана постановлением от 29 июня утвердило порядок выдачи сотрудникам органов внутренних дел (ОВД) долгосрочных ипотечных кредитов для приобретения, строительства и реконструкции жилья на льготных условиях.

Документ направлен на улучшение жилищно-бытовых условий и обеспечения сотрудников органов внутренних дел современным жильем

Ипотечные кредиты будут предоставляться сотрудникам ОВД на срок от 10 лет с первоначальным взносом в размере минимум 25% от стоимости жилья по ставке не выше 2% от ставки рефинансирования Центрального банка или на договорной ставке, если кредиты предоставлены за счет кредитных линий, грантов и инвестиций международных и зарубежных финансовых институтов.

Для особо отличившихся сотрудников, проявляющих высокий уровень профессионализма, вносящих значительный вклад в борьбу с правонарушениями и определяемых министром внутренних дел, предусмотрено выделение во внеочередном порядке кредитов для приобретения жилья по программам строительства доступных домов и квартир.

С этой целью в программы включено строительство ежегодно до 2021 года включительно по 504 квартиры (всего — 2520 квартир, включая 280 в Ташкенте, число может меняться в зависимости от предложений МВД).

Таким сотрудникам МВД будет предоставлять беспроцентные долгосрочные займы сроком на 5 лет для оплаты первоначальных взносов. Кроме того, 50% начисленных по кредиту процентов будут покрываться за счет средств госбюджета, выделяемых МВД в качестве субсидий.