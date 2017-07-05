Узбекистан не рассматривает и не планирует пересматривать вопрос о возобновлении членства в ОДКБ, заявил министр иностранных дел.

Узбекистан не рассматривает вопрос о возобновлении членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в ходе прямого диалога с соотечественниками 5 июля министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

«В перспективе также нет планов обсуждать этот вопрос или его пересматривать», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. Узбекистан остается верным своей концепции (неприсоединения к любым военно-политическим блокам — ред.), отметил он.

Абдулазиз Камилов добавил, что данный вопрос не обсуждался в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Россию.

Узбекистан принял решение о приостановлении участия в деятельности ОДКБ в июне 2012 года.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Ее участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.