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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

«Вопрос о возобновлении членства в ОДКБ не стоит» — Абдулазиз Камилов

Узбекистан не рассматривает и не планирует пересматривать вопрос о возобновлении членства в ОДКБ, заявил министр иностранных дел.

Сегодня, 18:28   Политика  

Узбекистан не рассматривает вопрос о возобновлении членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в ходе прямого диалога с соотечественниками 5 июля министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

«В перспективе также нет планов обсуждать этот вопрос или его пересматривать», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства. Узбекистан остается верным своей концепции (неприсоединения к любым военно-политическим блокам — ред.), отметил он.

Абдулазиз Камилов добавил, что данный вопрос не обсуждался в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Россию.

Узбекистан принял решение о приостановлении участия в деятельности ОДКБ в июне 2012 года.

ОДКБ была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Ее участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Текст: «Газета.uz»      2 913

Комментарии

  • Nikita Mikryukov 05 июля 2017 18:52

    Правильное решение.


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