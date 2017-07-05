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Насриддин Мухаммадиев.

Фото: nosirmuhammad.uz

Скончался Насриддин Мухаммадиев

Бывший директор Республиканского интернационального культурного центра Насриддин Мухаммадиев скончался в возрасте 70 лет.

Сегодня, 13:29   Общество  

В возрасте 70 лет ушел из жизни Насриддин Мухаммадиев, более 10 лет возглавлявший Республиканский интернациональный культурный центр (в мае преобразован в Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с другими странами).

Насриддин Мухаммадиев родился 2 декабря 1946 года в Кашкадарьинской области. В 1968 году окончил филологический факультет Ташкентского государственного университета. В том же году начал трудовую деятельность в редакции газеты «Тошкент окшоми», где прошел путь от младшего литературного сотрудника до заведующего отделом (информация с персонального сайта Насриддина Мухаммадиева).

В 1976—1979 годах был переводчиком персидского языка в Иране. В 1983—1993 годах работал ответственным секретарем молодежного журнала «Ёшлик». С 1993 по 1994 год возглавлял отдел международной информации Национального информационного агентства Узбекистана (УзА).

В 1994—1996 годах был первым секретарем пресс-службы Министерства иностранных дел Узбекистан, в 1996—1999 годах — первым секретарем посольства Узбекистана в Турции. С 1999 по 2005 год работал ведущим консультантом пресс-службы Аппарата Президента.

Коллектив Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами выразил соболезнования родным и близким Насриддина Мухаммадиева.

Текст: «Газета.uz»      1 118
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