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Фото: «Камолот-спорт-саломатлик»

20 медалей завоевали узбекистанские гимнастки во Франции

Представительницы Узбекистана удостоились 20 наград международного турнира по художественной гимнастике во Франции.

Сегодня, 11:26   Спорт  

Юные гимнастки Узбекистана завоевали 20 медалей международного турнира Dukes of Savoy во французском Шамбери 1−2 июля. В соревнованиях участвовали 250 спортсменок из 10 стран.

Команда «Камолот-спорт-саломатлик» в общей сложности удостоилась 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Камилла Астанова, Диёра Маннанова, Висола Мирахмедова, Эзоза Нурмухамедова, Лазиза Мирзакаримова, Камола Кабилбекова, Мубина Камолова, Жасмин Ниязова и Муштарий Шоназарова стали победительницами в отдельных видах и призерами в командной, смешанной и индивидуальной программе.

Текст: «Газета.uz»      243
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