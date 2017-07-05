20 медалей завоевали узбекистанские гимнастки во Франции

Представительницы Узбекистана удостоились 20 наград международного турнира по художественной гимнастике во Франции.

Юные гимнастки Узбекистана завоевали 20 медалей международного турнира Dukes of Savoy во французском Шамбери 1−2 июля. В соревнованиях участвовали 250 спортсменок из 10 стран.

Команда «Камолот-спорт-саломатлик» в общей сложности удостоилась 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Камилла Астанова, Диёра Маннанова, Висола Мирахмедова, Эзоза Нурмухамедова, Лазиза Мирзакаримова, Камола Кабилбекова, Мубина Камолова, Жасмин Ниязова и Муштарий Шоназарова стали победительницами в отдельных видах и призерами в командной, смешанной и индивидуальной программе.