РУ O`Z ЎЗ
5 июля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Абдулазиз Камилов.

Фото: ИА «Жахон»

Позиция Узбекистана по гидросооружениям в регионе не изменилась — глава МИДа

Узбекистан привержен своей позиции по строительству крупных гидротехнических сооружений в регионе, заявил Абдулазиз Камилов.

Сегодня, 19:46   Политика  

Позиция Узбекистана по строительству крупных гидротехнических сооружений в Центральной Азии остается неизменной, заявил в ходе прямого диалога с соотечественниками в среду министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

«Мы продолжаем придерживаться позиции, что при сооружении таких плотин должны учитываться интересы стран и в верховьях, и в низовьях рек», — сказал глава МИДа, отвечая на вопрос о начале строительства Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане.

Он напомнил о двух конвенциях по Амударье и Сырдарье, предложенных Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Для Узбекистана это, в целом, приемлемо, как и для казахской стороны. Таджикская сторона вопрос рассматривает, кыргызская сторона пока ответа не дала, сообщил Абдулазиз Камилов. «Других альтернатив достижения регионального соглашения по разумному и справедливому разделению водных ресурсов в Центральной Азии нет», — заявил он.

Эту позицию, отметил глава МИДа, поддерживает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Всемирный банк и крупные государства.

«Поэтому я очень надеюсь, что мы в ближайшее время начнем экспертные встречи, потом постепенно будем повышать уровень, достигать взаимопонимания», — добавил министр.

«Мы не говорим нашим таджикским друзьям: остановите строительство Рогуна», — подчеркнул он, призвав совместно договориться о гарантиях, правах, обязанностях сторон, а также механизмах решения спорных вопросов и возмещения возможного ущерба в соответствии с конвенциями, предложенными ООН.

По словам Абдулазиза Камилова, аналогичных конвенций в мире достаточно, и таким образом было решено множество серьезных вопросов между странами в разных регионах.

Текст: «Газета.uz»      2 408
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:28

Президент назначил министра ЖКО

Сегодня, 20:23

Бесценные источники нашей культуры. О рукописях в библиотеках Великобритании

Сегодня, 20:09

Глава УзААРТ освобожден от должности

Сегодня, 19:15

Посольство Узбекистана откроется в Астане

Сегодня, 18:28

«Вопрос о возобновлении членства в ОДКБ не стоит» — Абдулазиз Камилов

Сегодня, 18:05

Выпускникам школ предоставлено право самим решить, где продолжать учебу

Сегодня, 16:14

Узбекистан готов принять Human Rights Watch и другие организации — глава МИДа

Сегодня, 13:29

Скончался Насриддин Мухаммадиев

Популярное

Мэр Сеула впервые посещает Ташкент

Ташкент-Алматы: поезд дружбы (+фото)

Вузы могут перейти на 5-балльную систему оценок

Алишер Саъдуллаев и Олимжон Туйчиев — о планах на первые 100 дней работы