Узбекистан привержен своей позиции по строительству крупных гидротехнических сооружений в регионе, заявил Абдулазиз Камилов.

Позиция Узбекистана по строительству крупных гидротехнических сооружений в Центральной Азии остается неизменной, заявил в ходе прямого диалога с соотечественниками в среду министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

«Мы продолжаем придерживаться позиции, что при сооружении таких плотин должны учитываться интересы стран и в верховьях, и в низовьях рек», — сказал глава МИДа, отвечая на вопрос о начале строительства Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане.

Он напомнил о двух конвенциях по Амударье и Сырдарье, предложенных Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии.

Для Узбекистана это, в целом, приемлемо, как и для казахской стороны. Таджикская сторона вопрос рассматривает, кыргызская сторона пока ответа не дала, сообщил Абдулазиз Камилов. «Других альтернатив достижения регионального соглашения по разумному и справедливому разделению водных ресурсов в Центральной Азии нет», — заявил он.

Эту позицию, отметил глава МИДа, поддерживает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Всемирный банк и крупные государства.

«Поэтому я очень надеюсь, что мы в ближайшее время начнем экспертные встречи, потом постепенно будем повышать уровень, достигать взаимопонимания», — добавил министр.

«Мы не говорим нашим таджикским друзьям: остановите строительство Рогуна», — подчеркнул он, призвав совместно договориться о гарантиях, правах, обязанностях сторон, а также механизмах решения спорных вопросов и возмещения возможного ущерба в соответствии с конвенциями, предложенными ООН.

По словам Абдулазиза Камилова, аналогичных конвенций в мире достаточно, и таким образом было решено множество серьезных вопросов между странами в разных регионах.