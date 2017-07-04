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Фото: turkmenistanairlines.ru

Авиаперелеты Ашхабад-Ташкент-Ашхабад начнутся до конца года

Авиакомпания «Туркменистан» планирует открыть рейс по маршруту Ашхабад-Ташкент-Ашхабад до конца года.

Сегодня, 12:22   Экономика  

Авиакомпания «Туркменистан» намерена начать выполнение авиарейсов Ашхабад-Ташкент-Ашхабад до конца года. Вопросы, связанные с открытием рейса, обсуждались на встречах представителей Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» и туркменского авиаперевозчика в Ташкенте 28 и 30 июня.

Как сообщила пресс-служба НАК, стороны подписали договоры на обслуживание и обеспечение бортовым питанием воздушных судов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

На переговорах был также рассмотрен проект коммерческого интерлайн-соглашения, предусматривающего взаимное признание перевозочных документов и дающего право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.

Текст: «Газета.uz»      1 587
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