Авиаперелеты Ашхабад-Ташкент-Ашхабад начнутся до конца года

Фото: turkmenistanairlines.ru
Авиакомпания «Туркменистан» намерена начать выполнение авиарейсов Ашхабад-Ташкент-Ашхабад до конца года. Вопросы, связанные с открытием рейса, обсуждались на встречах представителей Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» и туркменского авиаперевозчика в Ташкенте 28 и 30 июня.
Как сообщила пресс-служба НАК, стороны подписали договоры на обслуживание и обеспечение бортовым питанием воздушных судов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.
На переговорах был также рассмотрен проект коммерческого интерлайн-соглашения, предусматривающего взаимное признание перевозочных документов и дающего право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.
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