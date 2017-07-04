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Фото: Федерация пенчак-силата

Международный турнир по силату планируется провести в Ташкенте

Международный турнир по силату планируется провести в Ташкенте. В качестве гостей могут прибыть Жан-Клод Ван Дамм, Федор Емельяненко, Джефф Монсон и Армин ван Бюрен.

Сегодня, 14:42   Спорт  

Федерация пенчак-силата Узбекистана планирует организовать 9 сентября в Ташкенте международный бойцовский шоу-турнир по силату Asian Fight 2017. Почетными гостями мероприятия могут стать мировые звезды — актер Жан-Клод Ван Дамм, бойцы смешанных единоборств Федор Емельяненко и Джефф Монсон, а также диджей Армин ван Бюрен, сообщил «Газете.uz» президент федерации Азиз Джурабаев.

«СМИ, распространившие информацию о проведении турнира, не получали от нас подтверждения. Мы ведем переговоры с каждым из этих гостей, но их приезд еще не утвержден окончательно. Точная информация появится в течение недели. Сейчас мы ждем разрешения от правительства на проведение события, после этого можно будет официально говорить о проведении турнира», — сказал Азиз Джурабаев.

По его словам, планируется матчевая встреча между спортсменами Узбекистана и представителями других стран по правилам профессионального силата (боевое искусство). «Мы намерены организовать матчевую встречу между сборной Узбекистана и сборной командой мира, в которую войдут лучшие спортсмены из Европы, Африки и Азии», — рассказал руководитель федерации.

Ожидается, что мероприятие пройдет на стадионе «Бунёдкор». «Мы находимся в процессе переговоров», — отметил Азиз Джурабаев.

Текст: «Газета.uz»      66
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