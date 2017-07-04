Мираброр Усманов награжден орденом «Дустлик»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 4 июля наградил Мираброра Усманова, отмечающего 70-летие, орденом «Дустлик» («Дружбы»).

Мираброр Усманов — известный государственный и спортивный деятель. В 1990—1992 годах был министром торговли Узбекистана, в 1992—1994 годах — председателем компании «Узбексавдо», в 1994—2005 годах — заместителем премьер-министра.

C 2006 года занимает должность президента Федерации футбола Узбекистана. В 2013—2016 годах одновременно работал президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

С 2005 года является сенатором, в настоящее время — заместитель председателя Комитета Сената по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму.

Как отмечается в указе Президента, Мираброр Усманов удостоен высокой награды за многолетний и самоотверженный труд в органах государственного упрваления и общественных организациях, продвижение имиджа Узбекистана на международной арене, а также вклад в воспитание молодого поколения.

В поздравлении, опубликованном на сайте НОК, подчеркивается, что под руководством Мираброра Усманова делегация Узбекистана добилась наилучших результатов на Олимпийских играх. На летней Олимпиаде-2016 в Бразилии сборная страны завоевала 13 медалей, заняв 21-е место в медальном зачете.

Мираброр Усманов также является обладателем орденов «Мехнат шухрати» (1995 год), «Фидокорона хизматлари учун» (2007) и «Эл-юрт хурмати» (2011). Кроме того, он был награжден «Золотым орденом» Олимпийского совета Азии и орденом «За заслуги» ФИФА.