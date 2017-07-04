GROSS INSURANCE подтвердила высокий рейтинг финансовой надежности

По итогам деятельности ООО GROSS INSURANCE за 2016 год подтвержден рейтинг финансовой надежности на уровне «uzА+» — очень высокая финансовая надежность со стабильными перспективами, характеризующаяся высокими результатами показателей финансовой и страховой деятельности сравнительно с другими страховыми компаниями.
GROSS INSURANCE ежегодно заметно улучшает свои позиции на рынке. Так, в 2016 году компания, увеличив свои объемы поступлений в 3,4 раза, заняла шестую позицию на рынке по объему страховых премий, первую позицию по величине уставного капитала среди негосударственных компаний и четвертую позицию среди страховщиков Узбекистана.
Компания имеет широкую и активно функционирующую сеть из 70 региональных подразделений, которая охватывает все регионы Республики Узбекистан и обеспечивает широкое проникновение страховых услуг среди населения.
На практике компания широко применяет комбинированные страховые продукты, включающие риски, относящиеся к нескольким видам страхования. Такая практика позволяет компании оказывать комплексные страховые услуги, что повышает эффективность процесса продажи услуг.
В 2016 году GROSS INSURANCE также активизировала свою деятельность как по исходящему перестрахованию, так и по входящему перестрахованию, тем самым увеличив в количественном значении приходящуюся на нее долю на рынке перестрахования, которая достигла отметки 7,5%.
В 2016 году также произошел существенный рост объема страховых выплат. За рассматриваемый период страховая компания осуществила выплаты в размере 1,8 млрд сумов, что превысило показатель предыдущего года в 3,5 раза. Несмотря на стремительный рост объема страховых выплат, уровень убыточности страховых премий изменился незначительно и составил всего 4,9%.
Финансовая надежность GROSS INSURANCE обеспечена внушительным размером оплаченного уставного капитала, эффективной системой перестрахования рисков, в том числе на международных рынках капитала, а также гибким механизмом инвестирования свободных средств. Это позволяет компании принимать на страхование крупные риски и гарантировать надежную страховую защиту своим клиентам.
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