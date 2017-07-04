GROSS INSURANCE подтвердила высокий рейтинг финансовой надежности

По итогам 2016 года страховая компания GROSS INSURANCE получила рейтинг высокой финансовой надежности со стабильными перспективами.

По итогам деятельности ООО GROSS INSURANCE за 2016 год подтвержден рейтинг финансовой надежности на уровне «uzА+» — очень высокая финансовая надежность со стабильными перспективами, характеризующаяся высокими результатами показателей финансовой и страховой деятельности сравнительно с другими страховыми компаниями.

GROSS INSURANCE ежегодно заметно улучшает свои позиции на рынке. Так, в 2016 году компания, увеличив свои объемы поступлений в 3,4 раза, заняла шестую позицию на рынке по объему страховых премий, первую позицию по величине уставного капитала среди негосударственных компаний и четвертую позицию среди страховщиков Узбекистана.

Компания имеет широкую и активно функционирующую сеть из 70 региональных подразделений, которая охватывает все регионы Республики Узбекистан и обеспечивает широкое проникновение страховых услуг среди населения.

На практике компания широко применяет комбинированные страховые продукты, включающие риски, относящиеся к нескольким видам страхования. Такая практика позволяет компании оказывать комплексные страховые услуги, что повышает эффективность процесса продажи услуг.

В 2016 году GROSS INSURANCE также активизировала свою деятельность как по исходящему перестрахованию, так и по входящему перестрахованию, тем самым увеличив в количественном значении приходящуюся на нее долю на рынке перестрахования, которая достигла отметки 7,5%.

В 2016 году также произошел существенный рост объема страховых выплат. За рассматриваемый период страховая компания осуществила выплаты в размере 1,8 млрд сумов, что превысило показатель предыдущего года в 3,5 раза. Несмотря на стремительный рост объема страховых выплат, уровень убыточности страховых премий изменился незначительно и составил всего 4,9%.

Финансовая надежность GROSS INSURANCE обеспечена внушительным размером оплаченного уставного капитала, эффективной системой перестрахования рисков, в том числе на международных рынках капитала, а также гибким механизмом инвестирования свободных средств. Это позволяет компании принимать на страхование крупные риски и гарантировать надежную страховую защиту своим клиентам.

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