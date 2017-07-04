Вузы могут перейти на 5-балльную систему оценок

Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана рассматривает возможность возвращения в высших образовательных учреждениях пятибалльной системы оценки знаний. Об этом на заседании Международного пресс-клуба в понедельник сообщил первый заместитель министра Дилмурод Набиев.

Он отметил, что бумажная волокита, с которой сталкиваются преподаватели, — одна из главных проблем в учебных заведениях.

«Как известно, у нас действует 100-балльная рейтинговая система. На заполнение промежуточных и итоговых оценок тратится большое количество времени. Сейчас мы рассматриваем переход на привычную пятибалльную систему», — сообщил первый замминистра.

Другой проблемой, с которой намерено бороться министерство — это попытки контроля процесса образования лицами, не имеющими непосредственного отношения к этому процессу.

Раньше даже министр не имел право заходить в аудиторию и отвлекать от пары, а сейчас занятия прерываются частыми проверками, признал Дилмурод Набиев.

«По госстандарту пары должны идти 80 минут. Считается, что в этом случае студент получает достаточно знаний. На практике занятия прерываются из-за того, что заходят декан или его заместители, также мешают разные проверки. Они проверяют посещаемость, журнал, текст лекций преподавателей. 15−20 минут потерянного студентом времени никто не вернет», — подчеркнул представитель руководства Минвуза.

Еще одна проблема — так называемая духовно-просветительская работа. Преподавателям приходится в нерабочее время ходить по домам и в махалли за отсутствующими студентами. «Мы намерены все это кардинально изменить. Это предусмотрено и постановлением Президента, учителя должны выполнять свою нагрузку и заниматься научной деятельностью», — отметил он.

Дилмурод Набиев не обошел стороной и факт, что студентов отдельных вузов не допускают к сдаче итогового экзамена или защите диплома без трехстороннего договора о трудоустройстве. Бывали случаи, когда студентам-филологам приходилось заключать соглашения о трудоустройстве с фермерскими хозяйствами.

«Для обеспечения работой выпускников вузов в Узбекистане определяются квоты приема. Ни в одном государстве мира нет такого понятия. Если предприятия и организации нуждаются в определенных кадрах, они сообщают нам, и мы на основе этого готовим специалистов с высшим образованием», — объяснил первый замминистра.