Мэр Сеула Пак Вон Сун на пресс-конференции в Ташкенте в понедельник рассказал о том, как администрация южнокорейской столицы строит будущее совместными с горожанами усилиями. Главные тезисы, озвученные сеульским градоначальником, опубликовало ИА «Жахон».

Сделать город «счастливее»

Сеул является мегаполисом, население которого превышает 10 миллионов человек. За минувшие годы столица Республики Корея добилась быстрого экономического роста, при этом уровень жизни населения остается на низком уровне. Мы всегда делаем акцент на обеспечении безопасности горожан, делаем все возможное для того, чтобы сделать наш город «счастливее» и повысить стандарты жизни. Тем самым создать светлое будущее для наших граждан посредством инноваций. На протяжении шести лет с момента моего вступления в должность мы стараемся создать такое будущее города совместными с горожанами усилиями.

Сеул и Ташкент имеют свою историю сотрудничества. В 2006 году было подписано Соглашение о дружбе, а в 2010 году мы стали городами-побратимами. С тех пор сотрудничаем во всех сферах. Мой нынешний визит позволит расширить горизонты взаимодействия во многих направлениях, наладить на системной основе обмен. Тем самым связи двух столиц станут еще более близкими и крепкими.

Город для пешеходов

По мере развития городов средства передвижения играют все более важную роль, в связи с чем и в Южной Корее мэры уделяли большое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Но в центре политики моей администрации стоит, прежде всего, человек и его жизнь. Поэтому мы превращаем Сеул в город для пешеходов. По моей инициативе недавно на месте бывшей автомагистрали построен общественный парк («Газета.uz» писала об этом в материале «Ташкент Мечты: каким должен быть город для людей» — ред.). Я считаю, что подобные заведения являются нашим будущим. Сегодня во всем мире наблюдается такая тенденция.

И Ташкенту я бы рекомендовал делать акцент на создание экологически чистых пешеходных улиц и парков, велосипедных дорожек. Такая мера позволила бы сократить вредные выбросы в атмосферу и экономить энергию.

Транспортная система

Создание комфортных условий для пешеходов не означает снижение поддержки сферы транспорта. Наша администрация работает над развитием общественного транспорта, особенно, метрополитена. По нашим планам, любой человек, где бы он ни жил, должен иметь возможность добраться до ближайшей станции метро за 10 минут. Это будет способствовать тому, что жители будут постепенно отказываться от личных автомобилей в пользу экологически чистых общественных средств передвижения.

Схожую практику мог бы внедрять и Ташкент, начав с постепенного снижения количества личных автомобилей и ограничения их доступа в центр города. Одновременно необходимо увеличивать число общественного транспорта и сокращать интервал их передвижения.

Общение с народом

В муниципальном управлении важнейшим фактором выступает общение градоначальника с народом. Я вам скажу, что в нашей работе проблемы или разногласия довольно часты. Но все они могут быть решены путем общения с народом и поиска компромиссных подходов.

Моя команда разработала и представила новейшую интерактивную систему управления городом Live Seoul и «Цифровой кабинет мэра». Нам потребовалось два года для внедрения данных инструментов. Тем не менее, все эти высокотехнологичные решения не заменят прямого общения с гражданами.

Я думаю, что и в Ташкенте можно создать подобные hi-tech механизмы диалога с населением. Сеул всегда готов оказывать содействие в этом направлении.