Два человека погибли в ДТП в Ташкенте

2 июля в столице зафиксировано восемь ДТП, в которых погибли два человека.

2 июля в Ташкенте зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий, сообщило столичное ГУВД. В результате этих ДТП два человека погибли, девять человек получили телесные повреждения.

В этот день инспекторами дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД были выявлены 2701 правонарушений, в их числе 858 грубых нарушений и 35 случаев вождения в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка УБДД ГУВД 2 июля зафиксировано 882 правонарушения, из них 449 правонарушений — за проезд на запрещающий сигнал светофора и 433 — за превышение скоростного режима.