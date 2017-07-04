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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Два человека погибли в ДТП в Ташкенте

2 июля в столице зафиксировано восемь ДТП, в которых погибли два человека.

Сегодня, 10:49   Общество  

2 июля в Ташкенте зафиксировано восемь дорожно-транспортных происшествий, сообщило столичное ГУВД. В результате этих ДТП два человека погибли, девять человек получили телесные повреждения.

В этот день инспекторами дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД были выявлены 2701 правонарушений, в их числе 858 грубых нарушений и 35 случаев вождения в состоянии опьянения.

Компьютеризированной системой управления безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка УБДД ГУВД 2 июля зафиксировано 882 правонарушения, из них 449 правонарушений — за проезд на запрещающий сигнал светофора и 433 — за превышение скоростного режима.

Текст: «Газета.uz»      1 980
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