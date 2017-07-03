Мэр Сеула впервые посещает Ташкент

В Сеульском парке, расположенном в столичном Парке дружбы (бывший парк имени Бабура), в понедельник был открыт мемориальный памятник «Благодарность узбекскому народу за теплоту и доброту» от корейской диаспоры Узбекистана. Мемориал посвящен скорбной для корейских жителей Узбекистана дате — 80-летию с начала депортации корейского народа на территорию Средней Азии.

В церемонии открытия мемориала принял участие мэр Сеула Пак Вон Сун. Несмотря на то, что Ташкент и Сеул с 2010 года являются городами-побратимами, это первый официальный визит главы администрации южнокорейской столицы в Узбекистан.

Организованное переселение корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию было осуществлено в 1937 году на основании нескольких постановлений Совнаркома и ЦК ВКП (б). Общее количество депортированных корейцев на территорию Узбекистана и Казахстана составило около 172 тысяч человек. Их фактическая реабилитация прошла в 1953—1957 годах. На сегодняшний день только в Узбекистане, по данным представителей Корейского культурного центра, проживает до 182 тысяч представителей корейской диаспоры.

«Не представить, каким сложным и незнакомым было все здешнее для корейцев в далеком 1937 году. Глубокое уважение вызывает мужество и упорство людей, которые одолели все трудности и смогли обосноваться в Узбекистане», — отметил Пак Вон Сун, выступая на открытии мемориала. Он также выразил благодарность узбекскому народу за помощь и создание достойных условий для корейцев в стране.

«Идея возведения памятника, выражающего нашу благодарность, возникла у культурных лидеров корейской диаспоры Узбекистана. В частности, инициативу проявил депутат Олий Мажлиса, возглавляющий Республиканский корейский культурный центр, Виктор Пак», — рассказал автор памятника, победившего в конкурсе, Артур Квон. Средства на строительство монумента собирались среди корейской диаспоры. Свою лепту внесли и корейские бизнесмены, и простые граждане.

«Сегодня большой праздник для всей диаспоры корейцев в Узбекистане, — сказал председатель совета старейшин Ассоциации корейских культурных центров Сергей Когай. — Восемьдесят лет мы, корейцы, проживаем в Узбекистане, и этим мемориалом от лица всего нашего народа мы выражаем благодарность узбекистанцам за теплый прием, за возможность не только жить на этой земле, но и быть равным партнером в многонациональной семье нашей республики».

В мероприятии приняли также хоким Ташкента Рахмонбек Усманов и посол Республики Корея Квон Ён У, а также представители республиканских культурных центров.