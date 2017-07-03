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Фото: worldtaekwondo.org

Таэквондисты Узбекистана удостоились двух медалей ЧМ (+видео)

Никита Рафалович и Динорахон Мамадибрагимова стали призерами чемпионата мира по таэквондо в Южной Корее.

Сегодня, 16:57   Спорт  

Сборная Узбекистана по таэквондо завоевала серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира, прошедшем 24−30 июня в южнокорейском Муджу, сообщила пресс-служба Всемирной федерации таэквондо.

Фото: Никита Рафалович (Узбекистан), Максим Храмцов (Россия), Масуд Хаджизаварех (Иран) и Кайрат Сарымсаков (Казахстан).

В весовой категории до 74 кг Никита Рафалович на пути к финалу одержал победу над Сина Бехрами из Азербайджана (16:5), Вилкином Эредиа из Доминиканской Республики (25:4), Хорхе Альваресом из Аргентины (23:3), Рене Лизаррага из Мексики (15:7) и Кайратом Сарымсаковым из Казахстана (10:8). В бою за «золото» ему противостоял российский спортсмен Максим Храмцов, с которым он встречался четыре раза, победив в двух из них.

Никита Рафалович отдал много сил ради победы в полуфинале, в то время как соперник россиянина Масуд Хаджизаварех не смог выйти на доянг. В решающем поединке узбекистанец уступил своему сопернику со счетом 6:3 (видео).

Фото: Татьяна Кудашова (Россия), Зелиха Агрис (Турция), Динорахон Мамадибрагимова (Узбекистан) и Инес Тарвида (Латвия).

Бронзовую медаль выиграла Динорахон Мамадибрагимова, победившая на турнире соперниц из Непала, Турции, США и Сербии. В полуфинале представительница Узбекистана проиграла Зелихе Агрис из Турции (11:7). (Видео)

Текст: «Газета.uz»      357
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