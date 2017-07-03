Температура в ряде регионов достигнет 44−45 градусов

По Узбекистану установится очень жаркая погода с температурой воздуха на 4−6 градусов выше среднемноголетних значений.

3−9 июля на территорию Узбекистана через Туркменистан ожидается вынос жаркого и сухого воздуха с Ирана, сообщили «Газете.uz» в Узгидромете.

По республике установится очень жаркая погода с температурой воздуха на 4−6 градусов Цельсия выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до +38…+43 градусов.

По Каракалпакстану, а также Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям воздух прогреется до +44…+45 градусов, возможен гармсиль.

В связи с повышенным температурным фоном 3−9 июля по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.

Прогноз погоды на 4 июля

(с 20:00 3 июля до 20:00 4 июля)

Ташкент

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью +22…+24 градуса, днем +38…+40.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +22…+27, днем +38…+43 градуса.

Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +23…+28, днем +40…+45 градусов.

Андижанская, Наманганская и Ферганская области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью +22…+27, днем +36…+41 градус.

Горные районы страны

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура ночью +12…+17, днем +22…+27 градусов.

Прогноз погоды на несколько дней