Президент и мэр Сеула обсудили внедрение эффективной системы управления городом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июля принял мэра города Сеула Пак Вон Суна. Он прибыл в Ташкент, чтобы вручить Шавкату Мирзиёеву приглашение Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина посетить эту страну с государственным визитом до конца текущего года, сообщило УзА.

Глава государства, с признательностью приняв приглашение, отметил, что Узбекистан и Южную Корею прочно связывают отношения дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Республика Корея традиционно является ведущим инвестиционным и технологическим партнером при реализации приоритетных программ по диверсификации и модернизации промышленности и инфраструктуры в Узбекистане. Реализованы и осуществляются десятки крупных проектов в различных отраслях экономики с привлечением инвестиций южнокорейских компаний и банков на сумму свыше 7 млрд долларов.

На встрече были обсуждены вопросы развития практического сотрудничества между городами-побратимами Ташкентом и Сеулом в соответствии с принятой в понедельник «Дорожной картой».

Особое внимание было уделено привлечению передового южнокорейского опыта в сфере организации эффективной системы управления городом, развития современной транспортной системы и жилищно-коммунального хозяйства с применением современных технологий. Говорилось о важности взаимодействия в области градостроительства, архитектуры и ландшафтного дизайна.

На состоявшейся в этот же день встрече мэра Сеула с хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым обсуждались вопросы расширения торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между столицами двух государств.

Пак Вон Сун высоко оценил планы по развитию Ташкента до 2030 года и выразил намерение мэрии Сеула принять участие в этой работе.

Глава администрации Сеула также принял участие в узбекско-корейской конференции по развитию городского общественного транспорта.