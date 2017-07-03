Назначен руководитель дирекции по реконструкции исторических объектов

Дирекцию по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, возглавил Рустам Шаабдурахмонов.

Рустам Шаабдурахмонов назначен на должность директора Дирекции по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, при Кабинете Министров Узбекистана.

Постановление об этом утверждено Кабмином 29 июня, сообщается на Правительственном портале.

Рустам Шаабдурахмонов в 2001—2005 годах работал хокимом Ташкента.

Дирекция была создана в соответствии с постановлением правительства от 15 июня. Она будет выступать заказчиком и контролировать качество реализации проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, имеющих особо важное социальное, культурное и историческое значение, а также их своевременный ввод в действие.